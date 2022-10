Der FC Schalke 04 hat den Befreiungsschlag verpasst. In Berlin zeigte S04 zwar eine deutlich verbesserte Leistung, verspielte aber den wichtigen Punktgewinn gegen einen direkten Konkurrenten noch.

Nach 0:1-Rückstand kam der FC Schalke 04 zurück, glich aus und verlor am Ende doch noch mit 1:2. Eine Tatsache, die Marius Bülter besonders aufregte. Der S04-Stürmer redete nach Schlusspfiff Klartext.

FC Schalke 04: Bülter-Klartext nach Berlin-Pleite – „Das ist extrem bitter“

Schalke begann in Berlin stark, erzielte sogar zwei Treffer, die der VAR dann aber einkassiert. Dank eines Torwartfehlers von Alexander Schwolow gingen die Gastgeber dann in Führung. In der 85. Minute glich S04 durch Florent Mollet aus. Das Remis hielt aber nur wenige Minute. Schalke ließ sich auskontern und fing sich noch das 1:2.

„In so einer Phase, in der wir sind, ist es nicht so einfach mit so einem Rückschlag umzugehen, trotzdem kommen wir wieder zurück. Dann musst du einen Punkt mitnehmen“, sagte Marius Bülter bei DAZN.

Sein Fazit lautete: „In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir standen gut, hatten immer wieder gute Umschaltsituationen. Zweite Halbzeit nicht mehr so. Insgesamt war es eine Leistung, auf der wir aufbauen können. Trotzdem ist es extrem bitter ein wichtiges Spiel gegen einen wichtigen Konkurrenten verloren zu haben.“

Besonders der späte Gegentreffer ärgerte ihn: „Das ist extrem bitter, wenn du kurz vor Schluss das 1:1 machst, wäre es für die Moral wichtig gewesen den Punkt mitzunehmen!“

Kreutzer: „Deswegen sind wir so frustriert“

Interimscoach Matthias Kreutzer sah das genauso. „Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen und jeder im Stadion hat das auch gesehen. Ich möchte einfach auf der Leistung aufbauen“, so Kreutzer bei DAZN. „Definitiv muss man den Punkt am Ende mitnehmen. Deswegen ist es auch so niederschlagend, deswegen sind wir auch so frustriert.“