FC Schalke 04: Ben Manga wird bei Topspiel gesichtet – hat er IHN ins Visier genommen?

Dem FC Schalke 04 ist der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schon fast so gut wie gelungen. Wenige Punkte fehlen den Königsblauen, um dann endgültig für die nächste Saison zu planen. Da kommt Kaderplaner Ben Manga ins Spiel.

Schon jetzt schaut er sich nach Verstärkungen für den FC Schalke 04 um. Jetzt wurde Manga bei einem Topspiel gesichtet. Hat er schon einen neuen Spieler für die kommende Saison gefunden?

FC Schalke 04: Drittliga-Spiel mit Ben Manga

Im vergangenen Sommer hat Ben Manga die Kaderplanung des FC Schalke 04 übernommen. Seitdem hat er viele neue Spieler zu den Königsblauen geholt. Einige von ihnen konnten schon überzeugen, während andere Neuzugänge bisher enttäuschten.

Auch für die kommende Spielzeit sollen wieder Verstärkungen her, da die Knappen dem Klassenerhalt immer näher kommen. Somit können die Verantwortlichen mit den Planungen für die nächste Spielzeit loslegen.

Ben Manga wird in den Stadien und am Trainingsplatz oft mit Telefon am Ohr erwischt. Vermutlich werden da Gespräche mit Beratern oder künftigen Spielern geführt. Nun wurde der Kaderplaner der Knappen bei einem Drittliga-Topspiel gesichtet.

Wen beobachtet Ben Manga?

Er war nämlich bei der Partie Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Saarbrücken (3:1) im Stadion. Schon jetzt wird bei den Fans des FC Schalke 04 spekuliert, welchen Spieler er sich denn da ganz genau angeschaut hat. Einer, der da infrage kommen könnte, ist Louis Oppie.

DER WESTEN hatte bereits vor kurzem darüber berichtet, dass der Shootingstar bei einem möglichen Abgang von John Derry Murkin der perfekte Ersatz für die linke Defensivseite wäre. Der 22-Jährige ist aber auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Ein Wechsel zum S04 wäre allerdings auch nur möglich, wenn Arminia Bielefeld den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpassen sollte.

Derzeit sieht es für die Ostwestfalen aber ganz ordentlich aus. Mit dem 3:1-Sieg gegen Saarbrücken, ist man wieder um vier Punkte an einem direkten Aufstiegsplatz herangerückt. Ob Ben Manga aber noch weitere mögliche Neuzugänge für den FC Schalke 04 unter die Lupe genommen hat, ist bislang noch unklar. Im Januar wurde bekannt, dass der S04 Saarbrückens Jacopo Sardo haben will. Beim Drittliga-Topspiel fehlte das Top-Talent allerdings.