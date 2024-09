FC Schalke 04: Ben Manga von Neuzugang begeistert – dabei hat er noch nicht eine Minute gespielt

In der vergangenen Sommer-Transferperiode hat der FC Schalke 04 wieder einen weiteren Umbruch durchmachen müssen. Viele Spieler haben den Verein verlassen, zahlreiche Neuzugänge wurden präsentiert.

Dazu zählt auch Steve Noode, der beim FC Schalke 04 als Perspektivspieler eingeplant ist. Kaderplaner Ben Manga lobt den Youngster in höchsten Tönen, obwohl er noch nicht eine Minute für den S04 aufgelaufen ist.

FC Schalke 04: Ben Manga von Neuzugang begeistert

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 hatten ganz schön viel zu tun. Es mussten viele neue Spieler her. Neben Routiniers verpflichteten die Knappen auch zahlreiche junge Spieler, die für die kommenden Jahre den Sprung zu den Profis machen sollen. Steve Noode ist einer dieser Perspektivspieler.

Auch interessant: FC Schalke 04: Fans in heller Aufregung – plötzlich steht ER wieder auf dem Platz

Wie kam es eigentlich zu der Verpflichtung? Ben Manga erklärte, dass er den Hinweis von seinem Scouting-Team bekommen habe. Er solle sich den Abwehrspieler doch mal anschauen. „Leck mich am Arsch, der hat was“, blickte der Kaderplaner in einer Medienrunde zurück. „Es ist ja auch nicht so, dass wir die ganzen Akademien in Afrika kennen. Es sind Zurufe.“

Letztendlich kam es zum Transfer des 19-Jährigen. „So kommen halt solche Sachen zustande“, sagt Ben Manga, der sich viel von Noode für die Zukunft erhofft.

Noode hat noch nicht einmal gespielt

Gleichzeitig vergleicht Ben Manga den Neuzugang des FC Schalke 04 mit einem anderen Superstar: Victor Osimhen. Der Stürmer wurde damals vom VfL Wolfsburg aus einer Akedmie in Nigeria geholt. Für 3,5 Millionen Euro. „Jetzt ist er für richtig Asche gewechselt“, so Ben Manga und verweist auf den Hammer-Wechsel 2020 von Osimhen vom OSC Lille zur SSC Neapel für 77,5 Millionen Euro.

Solche Summen erhofft sich auch der Revierklub. Bei Noode allerdings wird es noch etwas dauern, bis er für die Profis debütieren wird. Bislang hat er nämlich weder für die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts gespielt, noch ist er in den Jugendabteilungen oder in der U23 aufgelaufen.

Mehr Nachrichten für dich:

Das liegt allerdings an der langfristigen Strategie der Knappen. Noode soll langsam aufgebaut und an die Profis herangeführt werden. Danach soll er eine große Karriere hinlegen, so erhoffen es sich die S04-Bosse.