FC Schalke 04: Heftige Abrechnung! Ben Manga kriegt sein Fett weg

Dieses Interview schlägt riesige Wellen – und wirft ein ganz schlechtes Licht auf die Führungsetage des FC Schalke 04! Über einen Monat nach seiner Freistellung hat sich Ex-Trainer Karel Geraerts zu den Vorkommnissen in Gelsenkirchen geäußert.

An der aktuellen sportlichen Führung lässt er dabei kein gutes Haar. Insbesondere Ben Manga kriegt bei Geraerts‘ Generalabrechnung eine verbale Ohrfeige nach der anderen. Die Vorwürfe gegen den Kaderplaner des FC Schalke 04 wiegen schwer.

FC Schalke 04: Geraerts packt aus

Dass es zwischen Schalkes neuem starken Mann und Geraerts während der gemeinsamen Zeit auf Schalke geknirscht haben soll, ist kein Geheimnis. Schon im Sommer hieß es, Manga habe sich daran gestoßen, dass der Belgier ein Bekenntnis zu den Knappen lange Zeit vermied. Richtig Stunk gab es dann aber kurz vor der Entlassung des Trainers.

Gegenüber „Het Laateste Nieuws“ packt dieser jetzt aus: „Ich glaube, er [Manga] ist vor allem mit mir aneinandergeraten. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was der Grund dafür war“, so Geraerts. „Es gab dieses große Interview nach dem Transferfenster, auf das Sie sich beziehen, in dem er mich offen kritisiert hat.“

Was er meint: Nach der Niederlage des FC Schalke 04 in Köln Anfang September hatte Manga öffentlich kritisiert, dass Geraerts seine beiden Transfers Felipe Sanchez und Martin Wasinski nicht spielen ließ.

Irres Detail offenbart

Besonders krass: Bis zu seiner Entlassung drei Wochen später gab es zwischen den beiden Streithähnen keinen Kontakt mehr! „Seitdem habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Das schlug in Deutschland ein wie eine Bombe. Alle haben darüber gesprochen. Und Marc und ich mussten es vor den Kameras erklären“, kritisiert Geraerts daher deutlich.

Doch damit nicht genug! Indirekt wirft der 42-Jährige seinem S04-Intimfeind auch vor, am Misserfolg Schalkes beteiligt zu sein. „Während der Zeit unter Marc [Wilmots], nach seiner Ankunft im Januar, hatte ich die beste Zeit. Eine gerade Linie nach oben, mit einem technischen Direktor und einem Geschäftsführer“, denkt er zurück.

Man habe eine erfolgreiche Zeit gehabt. „Und dann kam Manga“, macht der Ex-Trainer des FC Schalke 04 keinen Hehl daraus, wo er den Wendepunkt sieht. Ob sich Ben Manga zu den Anschuldigungen äußert?