FC Schalke 04: Wird Manga der Hechelmann-Nachfolger? Jetzt spricht S04-Boss Tillmann

Am Mittwoch (6. März) verkündete der FC Schalke 04 völlig überraschend die Trennung von Andre Hechelmann. Erst im Winter war er vom Sportdirektor zum Technischen Direktor degradiert worden, nun folgte das endgültige Aus bei Schalke.

Es dauerte keine 24 Stunden, da kursierte bereits der Name des möglichen Nachfolgers durch die Medien. Ben Manga soll übereinstimmenden Berichten beim FC Schalke 04 anheuern, die Stelle von Hechelmann übernehmen. Vor dem Spiel gegen den SC Paderborn äußerte sich nun S04-Boss Matthias Tillmann.

FC Schalke 04: Manga schon im Stadion?

Völlig überraschend, aber hinter den Kulissen wohl schon länger geplant, trennte sich der FC Schalke 04 am Mittwoch von Andre Hechelmann. Als Marc Wilmots im Winter kam, musste er auf den Posten des Technischen Direktors rücken. Nur wurde er endgültig vor die Türe gesetzt. (Hier mehr zu den Hintergründen zum Hechelmann-Aus!).

Nach Informationen von Sky hat Schalke den Nachfolger schon gefunden. Ben Manga, der zuletzt beim FC Watford und Eintracht Frankfurt arbeitete, soll die Rolle des Technischen Direktors übernehmen. Er soll sich sogar schon mit dem Aufsichtsrat getroffen haben und sich beim Spiel gegen des SC Paderborn im Publikum befinden.

Tillmann lässt sich nicht locken

Im Interview mit Sky hielt sich Schalkes Geschäftsführer Matthias Tillmann allerdings noch zurück. Dass Manga kurz vor der Unterschrift stehe und schon am Anfang der Woche vorgestellt wird, davon wollte er nichts wissen. „Einzelne Namen kommentiere ich nicht“, so Tillmann.

Allerdings ließ er durchblicken: „Wir sind tatsächlich weit, was verschiedene Profile angeht, weil wir das Szenario mitgedacht haben. Jetzt gucken wir, wer verfügbar ist und wer passt zu Schalke“, so Tillmann. Lange dürfte die Suche also vermutlich nicht dauern.

Aber noch einmal zurück zu Manga. Als Sky-Reporterin Nele Schenker ihn fragt, ob er die Wunschlösung für Schalke sei, grinst Tillmann nur in die Kamera und sagt: „Wir haben aktuell keine Wunschlösung.“