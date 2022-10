Leverkusen – Schalke: Fans gehen auf die Barrikaden! „Ein Armutszeugnis“

Eigentlich waren die Augen bei der Partie Leverkusen – Schalke auf Neu-Coach Xabi Alonso gerichtet, aber auch sein Gegenüber stand im Mittelpunkt.

Frank Kramer steht mächtig in der Kritik. Nach der Niederlage wird die Luft für den S04-Trainer immer dünner. War das Spiel Leverkusen – Schalke für den Coach der letzte Einsatz? Die königsblauen Fans haben jedenfalls genug gesehen.

Leverkusen – Schalke: Nächste Pleite für S04

Vor der Länderspielpause die bittere 0:1-Niederlage im Derby, dann die 2:3-Pleite gegen den FC Augsburg im eigenen Stadion und jetzt folgte der dritte Rückschlag für Schalke. Gegen Bayer Leverkusen verliert S04 mit 4:0 und rutscht immer weiter in die Krise.

Leverkusen – Schalke 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Diaby (38.), 2:0 Frimpong (41.), 3:0 Frimpong (52.), 4:0 Paulinho (90.)

Dabei hielten die Knappen sogar lange ganz gut mit, ehe dann kurz vor der Halbzeit Diaby (38.) mit einem Traumtor für die Führung der Leverkusener sorgte. Nicht einmal drei Minuten später erhöhte Frimpong auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel war die Partie durch Frimpongs Doppelpack dann entschieden. Paulinho machte dann noch das 4:0 in der Nachspielzeit.

Gegen harmlose Schalker holte Bayer mit Neu-Trainer Xabi Alonso die ersten drei Punkte und will jetzt mit weiteren Siegen aus der unteren Tabellenhälfte raus. Währenddessen wird es für das Team von Coach Frank Kramer immer ungemütlicher.

War’s das für Kramer?

Weder in der Offensive noch in der Defensive konnte Schalke gegen Leverkusen überzeugen. Ein einziger „Torschuss“ sprang dabei für die Königsblauen in Halbzeit eins raus. Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser.

Durch die Niederlage rutscht S04 in der Tabelle auf den Relegationsplatz und hat einen Punkt mehr als der VfB Stuttgart, der an diesem Spieltag allerdings noch ran muss.

Schalke und Frank Kramer kassieren die dritte Niederlage in Folge. Foto: IMAGO / Revierfoto

In den sozialen Medien haben die Schalke-Fans jedenfalls genug. Sie fordern einen Trainertausch. „Das ist erbärmlich. Ein Armutszeugnis. Kramer kann und wird das nicht mehr drehen können“, „Mit Kramer werden wir nicht den Klassenerhalt schaffen. Wann kapieren die Verantwortlichen das?“ und „So sehr ich Kramer auch mag, aber das klappt leider nicht mehr“, heißt es unter anderem von den Anhängern.