FC Schalke 04: Fans jubeln über DIESE Entscheidung – „So verdient“

Ein Funken Hoffnung beim FC Schalke 04! Viel zu jubeln hatten die Knappen im bisherigen Verlauf der Saison nicht. Lediglich beim Derby gegen den VfL Bochum gelang der bisher einzige Saisonsieg.

Trotz des vorherigen Wissens, dass man es nach dem Aufstieg schwer haben werde, ist die Stimmung beim FC Schalke 04 angespannt. Für freudiges Kontrastprogramm sorgt bei den Fans daher nun ein Spieler, der sich eine Auszeichnung einheimst.

FC Schalke 04: Neuzugang für gute Leistungen geehrt

Die Rede ist von Tom Krauß. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer per Leihe von RB Leipzig nach Gelsenkirchen. Krauß gilt als großes Talent, spielte vergangene Saison für den 1. FC Nürnberg und traf mit diesem bereits auf S04.

Der 21-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass der FC Schalke 04 sein Traumverein ist. Schon seit seiner Kindheit drückt er Blauweiß die Daumen. Nach drei Monaten im königsblauen Trikot darf er sich jetzt über seine erste Auszeichnung freuen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

FC Schalke 04: Fans und Experten haben gewählt

Wie die Bundesliga auf ihrer Homepage am Freitag bekannt gab, wurde Krauß zum „Bundesliga-Rookie des Monats“ gewählt. Bei der Abstimmung, die Fans wie Experten und Vereine treffen, setzte er sich gegen Callum Hudson-Odoi (Bayer 04 Leverkusen) und Bartol Franjic (VfL Wolfsburg) durch.

Nachrichten zum FC Schalke 04:

Neue Hoffnung – wird DIESER S04-Star endlich erlöst?

Leverkusen – Schalke: Alonso-Hammer! So reagiert Kramer auf den Trainerwechsel

Verletztenmisere! Jetzt beordert Kramer IHN zu den Profis

Krauß stand bisher in allen Spielen in der Startelf, verpasste keine Minute. Im defensiven Mittelfeld führt für Trainer Frank Kramer kein Weg an der Leipzig-Leihgabe vorbei. Sein Erfolgsrezept? „Ich bin nicht der talentierteste Kicker und muss daher noch mehr Fleiß investieren“, zitiert ihn „Bundesliga.com„.

Bleibt Krauß langfristig beim FC Schalke 04?

Bei den Fans des FC Schalke 04 genießt er ohnehin größte Beliebtheit. Die Aussicht, dass er langfristig bleiben könnte, macht es für die Anhänger noch besser. Schließlich handelte Rouven Schröder mit RB Leipzig eine Kaufoption aus.

So feiern die S04-Fans Krauß‘ Auszeichnung:

„So verdient. Bester Schalker der bisherigen Saison“

„Hoffentlich können wir ihn über die Saison hinaus halten.“

„Hochverdient.“

„Maschine.“

„Herzlichen Glückwunsch. Hat er sich wirklich verdient.“

Diese greift beim Klassenerhalt der Knappen. Nach acht Spieltagen belegt der Verein den 15. Tabellenplatz. Das würde am Ende der Saison reichen. Für den Rookie des Monats September würden in diesem Fall drei Millionen Euro fällig.