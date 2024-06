FC Schalke 04 mit großer Ouedraogo-Bitte – doch es gibt eine knallharte Abfuhr

So bitter es ist, nun herrscht endlich Klarheit: Der FC Schalke 04 verliert Assan Ouedraogo an RB Leipzig. Das hatte sich angedeutet. Dass es am Ende das unbeliebte Fußball-Produkt aus Sachsen wird, tut den S04-Fans dennoch doppelt weh.

Eine Hoffnung hatte der FC Schalke 04 aber noch. Einem Bericht zufolge trat der Klub mit der großen Bitte an Leipzig heran, Ouedraogo nach dem Verkauf noch für eine Saison ausleihen zu können. Dafür gab es nicht nur eine Abfuhr – es wurde noch schlimmer.

FC Schalke 04 kassiert Ouedraogo-Abfuhr von Leipzig

Er ist der große Lichtblick des S04. Oder vielmehr war er es – denn ab dem 1. Juli wechselt er den Arbeitgeber. Assan Ouedraogo war für Schalke nicht zu halten, das hatte sich schon lange angedeutet. Der 18-Jährige gilt als Ausnahmetalent, das im Keller der 2. Bundesliga nichts verloren hat. Obendrein braucht das hochverschuldete Schalke dringend Geld und hatte schlussendlich wohl keine andere Wahl.

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

Dass sich das Juwel ausgerechnet für Leipzig entschied, tut den S04-Fans weh. Die nun folgende Nachricht fühlt sich wie der nächste Schlag ins Gesicht an. Auch die Hoffnung auf eine Rückleihe nach Gelsenkirchen für eine Saison muss sich der Klub wohl von der Backe putzen. Laut „Bild“ hat der FC Schalke 04 diese große Bitte zwar an RBL gestellt, sich aber eine Abfuhr eingehandelt.

Rückleihe-Plan wird wohl nichts

Leipzig stellte klar: Assan Ouedraogo wird die Vorbereitung mit den Profis bestreiten. Überzeugt er sofort, gehört er direkt zum Bundesliga-Kader. Doch selbst wenn nicht, zieht RB eine Leihe zu Schwesterklub RB Salzburg vor.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 auf Zeit ist also äußerst unwahrscheinlich. Das Trostpflaster für den schweren Verlust ist mit 10 Millionen Euro aber ordentlich.