FC Schalke 04: Tinte trocken! S04 angelt sich Mega-Juwel

Seit Tagen kursierte sein Name rund um den FC Schalke 04, ein Wechsel hatte sich schon seit geraumer Zeit angebahnt, nun ist der Deal perfekt. Aris Bayindir wechselt von RB Leipzig nach Gelsenkirchen. Damit ist der 17-Jährige Neuzugang Nummer sechs bei Königsblau.

Am Dienstag (18. Juni) verkündete der FC Schalke 04 den Transfer des Mittelfeldspielers. Bayindir soll einen Vertrag bis 2028 unterschrieben haben. Schon in der kommenden Woche wird er mit seinem neuen Team in die Saisonvorbereitung starten.

FC Schalke 04 nimmt deutschen U-Nationalspieler unter Vertrag

Die S04-Verantwortlichen rund um Marc Wilmots und Ben Manga sollen den Youngster schon lange auf der Liste haben. Bayindir zählt zu den größten Mittelfeld-Talenten Deutschlands. Erst im April debütierte er für die U18-Nationalmannschaft. Ihn zeichnet vor allem seine starke Technik, sein gutes Passspiel und sein cleveres Spiel aus. Diese Eigenschaften möchte der 17-Jährige nun bei S04 in Liga zwei unter Beweis stellen.

„Aris ist mit beiden Füßen sehr stark am Ball und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler“, erklärt Marc Wilmots in einem Statement im Namen der sportlichen Leitung des S04. „Mit seinen 17 Jahren möchten wir ihm auf Schalke in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, im Profifußball seine Qualitäten zu zeigen und sich weiterzuentwickeln“, heißt es weiter.

„Die Schalker Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren Weg für die kommenden Jahre aufgezeigt. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte zeigen, wie ich diesem Club weiterhelfen kann“, betont Bayindir selbst.

S04-Bosse setzen Verjüngungsprozess knallhart durch

Schon bei seinem Amtsantritt hatte Manga betont, den S04-Kader komplett umkrempeln zu wollen. Man möchte jungen Talenten die Chance geben, sich zu entwickeln und so den Kaderwert deutlich zu erhöhen. Königsblau hat schon einige Jugendspieler mit einem Profivertrag ausgestattet, nun folgt mit Bayindir das nächste Top-Talent. Die Handschrift der neuen sportlichen Führung ist klar zu erkennen.

Wie viel Spielzeit die einzelnen Youngsters letztlich tatsächlich bekommen werden, ist noch unklar. Doch Bayindir ist fest für die Lizenzmannschaft eingeplant. Schon in Leipzig trainierte er immer wieder bei den Profis mit, nun geht er endgültig den Schritt in den Profibereich.