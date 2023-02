Ex-Schalke-Coach erlebt Debakel – jetzt ist Schluss für ihn

Eine Saison lang stand er beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie, inzwischen ist er Coach beim Bundesliga-Konkurrenten – zumindest am heutigen Sonntag (5. Februar) noch. Die Rede ist von Andre Breitenreiter.

Der frühere Coach des FC Schalke 04 steht bei der TSG Hoffenheim unmittelbar vor dem Aus. Nach der heftigen 2:5-Klatsche gegen den VfL Bochum muss der 49-Jährige laut Medienberichten seinen Platz wieder räumen.

FC Schalke 04: Ex-Schalke-Trainer Breitenreiter muss wohl gehen

Nur ein Punkt aus den ersten vier Spielen im neuen Jahr und das Pokal-Aus gegen RB Leipzig – für Andre Breitenreiter wurde die Luft in den vergangenen Tagen immer dünner. Der frühere Schalke-Coach hat die Wende mit der TSG Hoffenheim am Samstag verpasst und handelte sich stattdessen die nächste heftige Pleite ein.

Schon direkt nach dem Spiel hatte Hoffenheims sportlicher Direktor Alexander Rosen angekündigt: „Wir werden alles hinterfragen. Punkt. Vielleicht müssen wir auch mal die größere Frage stellen.“ Das Ergebnis soll laut einem Bericht von „Bild“ die Entlassung von Andre Breitenreiter sein. Auch der „kicker“ meldet am Sonntagabend, dass die TSG sich von Breitenreiter trennt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Breitenreiters Bilanz in 2023 mit Hoffenheim

Union Berlin 1:3

VfB Stuttgart 2:2

Borussia Mönchengladbach 1:4

RB Leipzig 1:3

VfL Bochum 2:5

Demnach haben sich Alexander Rosen und die Geschäftsführung am Samstagabend sowie am Sonntag zu mehrstündigen Krisengesprächen getroffen. Breitenreiter soll am Nachmittag dann seine Beurlaubung mitgeteilt worden sein.

Breitenreiter musste bei S04 trotz Platz fünf gehen

In der Saison 2015/2016 war Breitenreiter Trainer des FC Schalke 04. Seine Bilanz: 20 Siege, zehn Remis und 14 Niederlagen. Schalke beendete die Saison immerhin auf Rang fünf, dennoch musste Breitenreiter am Saisonende gehen. Er selbst hätte sehr gerne weitergemacht.