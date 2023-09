FC Schalke 04: Ex-Liebling lässt aufhorchen – schafft er es doch noch auf die große Bühne?

Großes Juwel, großer Fall – so lässt sich die bisherige Karriere von Ahmed Kutucu zusammenfassen. Beim FC Schalke 04 gehörte er als gebürtiger Gelsenkirchener und Eigengewächs zu den Lieblingen. Man hoffte, dass er voll durchstarten würde.

Seine Ankunft im Profikader des FC Schalke 04 fiel allerdings mit dem ersten krachenden Absturz zusammen. Kutucu konnte sich in dieser Phase nicht durchsetzen, versuchte es stattdessen bei zahlreichen anderen Vereinen. Jetzt gibt es endlich Hoffnung.

FC Schalke 04: Kutucu mittlerweile in der Türkei

In jungen Jahren hat Kutucu schon so viele Wechsel hinter sich, wie manch anderer Profi am Ende seiner Laufbahn. Mitten in der Abstiegssaison 20/21 lieh S04 Kutucu zu Heracles Almelo aus. Die Aufholjagd traute man dem damals 20-Jährigen nicht zu.

Nach einem halben Jahr ging es zurück zum dann Zweitligisten – allerdings nicht für lang. Im gleichen Sommer verkaufte der FC Schalke 04 Kutucu zu Basaksehir in die Türkei. Dort lieh man ihm nach einem halben Jahr schon wieder nach Sandhausen aus. Mittlerweile kickt Kutucu in der zweiten türkischen Liga für Eyüpspor.

Erfolgreicher Start

Auf dem Papier ein Absturz für den jahrelangen Jugendspieler des FC Schalke 04 – aber vielleicht genau das, was er brauchte. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass er bei seinem neuen Klub den erfolgreichsten Start seiner Karriere hingelegt hat.

In den ersten vier Spielen erzielte Kutucu gleich drei Tore – schon jetzt persönlicher Saisonbestwert im Profibereich für ihn. Zudem grüßt Eyüpspor auch dank seiner Treffer von der Tabellenspitze.

FC Schalke 04: Gelingt noch der Durchbruch?

Knüpft er an diese Leistungen an, könnte ihm vielleicht doch noch der Durchbruch auf einer größeren Bühne blühen. Was Kutucu definitiv zeigen muss, ist Konstanz – sonst dürfte die kleine Euphorie-Welle schnell wieder verschwinden.