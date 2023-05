FC Schalke 04: Bittere Konsequenzen nach Abstieg drohen – hat ER keinen Bock auf zweite Liga?

Trauer, Tränen, Trostlosigkeit – auch wenn sich der Abstieg angebahnt hatte, schmerzt er dennoch. Zum zweiten Mal in zwei Jahren geht es für den FC Schalke 04 eine Etage tiefer. Eine Niederlage am letzten Spieltag besiegelte das königsblaue Schicksal.

Jetzt lautet die Devise: Wieder aufstehen! Wie das geht, hat der FC Schalke 04 vergangenes Jahr eindrucksvoll bewiesen. Jedoch gibt es gleich schlechte Nachrichten. Flüchtet ein Spieler, der eigentlich fest eingeplant war?

FC Schalke 04: Terodde-Ersatz schon da

Eine der größten Abstiegsfragen dürfte in Gelsenkirchen sein, ob es richtig war, Simon Terodde ziehen zu lassen. Dessen Abschied verkündete man bereits, da war noch nicht klar, in welcher Liga man künftig spielen würde. Fakt ist: In der zweiten Bundesliga wäre Terodde als Rekord-Torjäger ein Garant für den Wiederaufstieg.

Auf die Dienste des 35-Jährigen verzichtet man allerdings lieber. Stattdessen bauten die Verantwortlichen auf eine andere Personalie: Marvin Pieringer. Ihn hatte der FC Schalke 04 nach Paderborn ausgeliehen, damit er dort Spielpraxis sammelt.

Das gelang hervorragend. Pieringer avancierte mit zehn Saisontoren zu einem der gefährlichsten Spieler. Es wären vermutlich noch mehr geworden, wäre eine Verletzung nicht dazwischen gekommen. Der Terodde-Ersatz hat sich also schon warm geschossen.

Flüchtet Pieringer?

Das sorgt auch bei den Fans schon länger für Vorfreude. Doch der Abstieg könnte Konsequenzen haben. Wie „Sky“ berichtet, ist noch nicht klar, ob Pieringer zum FC Schalke 04 zurückkehrt.

Seine Leistungen haben Interesse geweckt, klar. Das ein oder andere Angebot dürfte im Sommer reinflattern. Zudem sei unklar, ob der Stürmer überhaupt Lust hat, ein weiteres Jahr in der zweiten Liga zu kicken, wenn es auch höher ginge. Diese Dinge müssen in den kommenden Tagen erörtert werden.

FC Schalke 04: Geld durch Verkauf wichtig

Je nach Angebotshöhe könnten die Knappen auch schlicht gezwungen sein, den Spieler zu verkaufen. Einmal mehr müssen Gehaltsstrukturen verschlankt werden. Zudem ist die finanzielle Situation bekanntermaßen eh nicht die beste. Ein Millionen-Angebot könnte da frisches Geld bringen.