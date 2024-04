FC Schalke 04: Völlig irre – HIER schaut S04 jetzt ganz genau hin

Das Polster ist gewachsen – zumindest ein kleines Stück. Auch im sechsten Auswärtsspiel des Jahres bleibt der FC Schalke 04 ohne Sieg. Allerdings schafft man eben auch das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Folgerichtig gab es in Elversberg also einen Punkt für Blauweiß.

+++ Terodde gibt Fans Rätsel auf – ist der bittere Moment gekommen? +++

Das entspannt die Nerven im Abstiegskampf nur geringfügig. Am Wochenende wird der ein oder andere Konkurrent des FC Schalke 04 zwangsläufig Punkte sammeln. Die Knappen gucken ganz genau auf die Partien des Spieltags.

FC Schalke 04: Drei direkte Duelle

Der Kampf um den Klassenerhalt ufert in Liga 2 in diesem Jahr aus. Selbst der FC Nürnberg auf Platz 11 muss derzeit noch vor einem Absturz zittern. Nach dem Punkt im Saarland belegt S04 vorläufig den 12. Platz mit immerhin 36 Punkten.

+++ Geraerts korrigiert Fehleinschätzung – die Quittung kommt sofort +++

Damit lässt man aktuell sechs Vereine hinter sich – nur wie lange noch? Denn am 30. Spieltag kommt es zu einem Kuriosum. Alle Vereine, die hinter dem FC Schalke 04 liegen, spielen gegeneinander. Das bedeutet, dass es definitiv Punkte geben wird.

Irre Konstellation

Am Samstag (19. April) treffen Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden aufeinander. Zeitgleich empfängt Tabellenschlusslicht Osnabrück die Eintracht aus Braunschweig. Und auch einen Tag später gibt es ein ganz heißes Duell: Magdeburg gastiert bei Hansa Rostock.

Es kommt also zu jeder Menge packender Fights, die die Knappen sicherlich hochinteressiert von der heimischen Couch aus verfolgen werden. Immerhin könnte sich anschließend schon ein klareres Bild ergeben, bei welchen Vereinen sich die Lage zuspitzt.

FC Schalke 04 bleibt auf Abstand

Was schon jetzt klar ist: Die Knappen werden mindestens einen Abstand von drei Punkten auf den Relegationsplatz wahren. Dieser „Worst-Case“ des Spieltags würde eintreten, wenn Wiesbaden, Braunschweig und Rostock gewinnen. Dann wäre es im Keller wieder richtig eng.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Andersherum könnte der FC Schalke 04 am Ende des Spieltages aber auch seine fünf Punkte Vorsprung beibehalten und hätte letztlich einen Zähler dazu gewonnen. Vieles ist am 30. Spieltag also möglich – dank des verrückten Spielplans.