FC Gütersloh – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Erst Ouedraogo-Hammer – dann Schrecksekunde um S04-Juwel

Bei vielen Fußballfans ist sie nicht sonderlich beliebt, aber die Länderspielpause muss nun mal sein. So stehen aktuell die ersten Länderspiele in diesem Jahr an. Für den FC Schalke 04 allerdings gibt es ein Testspiel mitten in der Pause. Am Mittwoch (20. März) gastiert Königsblau beim FC Gütersloh.

Nach der katastrophalen Leistung am vergangenen Wochenende gegen Hertha (2:5) will der FC Schalke 04 gegen den FC Gütersloh wieder etwas Selbstvertrauen sammeln. Allerdings werden S04 fünf Spieler nicht zur Verfügung stehen.

FC Gütersloh – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Gegen den FC Gütersloh wird Cheftrainer Karel Geraerts sicherlich einigen Spielern die Chance geben, die nicht so oft zum Einsatz kamen. Wichtig wird es für diese Profis dann sein, sich zu präsentieren und mehr Spielminuten in de 2. Bundesliga zu bekommen. Wie wird sich der FC Schalke 04 schlagen? Kann der Regionalligist vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen? In unserem Live-Ticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Spielinfos FC Gütersloh – FC Schalke 04

Anstoß: Mittwoch (20. März), 19 Uhr

Stadion: Heidewaldstadion (Gütersloh)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli

Zuschauer: 3.280

FC Gütersloh – FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Ouedraogo (61.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SCHLUSSPFIFF! Das war’s! Der FC Schalke gewinnt knapp mit 1:0 beim FC Gütersloh. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Assan Ouedraogo.

82. Min: Die letzten Minuten laufen. Ob hier noch etwas passiert?

73. Min: Für Ouedraogo ist das Spiel jetzt zu Ende. Der Mittelfeldspieler hat wohl Probleme mit den Oberschenkeln. Bokake kommt für das Top-Talent.

65. Min: Das Juwel steht jetzt wieder und kann weiterspielen. Er musste am Auge behandelt werden, hat wohl die Stollen des Gegenspielers abbekommen.

63. Min: Ouedraogo wird im Strafraum deutlich gefoult und muss jetzt lange behandelt werden. Der Schiedsrichter entscheidet aber auf Handspiel des Schalkers. Fans und Verantwortliche sind außer sich. Büskens beschwert sich lautstark, sieht dafür gelb.

61. Min: Toooor für den FC Schalke 04! Was für ein Traumtor von Ouedraogo. Das Talent bekommt 18 Meter vor dem Tor die Kugel und zieht direkt ab. Der Ball knallt unhaltbar in den Winkel ein.

57. Min: Die Schalker sind weiterhin die bessere Mannschaft und kommen jetzt vermehrt vors Tor der Gütersloher. Allerdings fehlen hier immer noch die Tore.

49. Min: Was für eine starke Zahl! 3.280 Zuschauer haben den Weg ins Heidewaldstadion gefunden, um sich das Testspiel der Gütersloher gegen den Traditionsverein anzuschauen. Bislang wurden sie alle allerdings enttäuscht.

46. Min: Weiter geht’s in Gütersloh. Ob in der zweiten Halbzeit Tore fallen werden?

HALBZEIT: Das war’s! Die ersten 45 Minuten zwischen Gütersloh und Schalke sind zu Ende und es sind keine Tore gefallen. S04 tut sich schwer, erspielt sich einige Chancen, hat aber noch nicht getroffen.

38. Min: Gute Möglichkeit für Amadin, der aus zehn Metern direkt abzieht. Allerdings geht der Ball knapp übers Tor.

26. Min: Wer hier dachte, dass das eine lockere Aufgabe für den Zweitligisten wird, der irrt sich. Die Gelsenkirchener tun sich grad ziemlich schwer. Auf den ersten Treffer müssen die Fans sich noch gedulden.

19. Min: Die Knappen haben sich schon einige gute Torchancen erspielt, konnten aber bislang nicht den Führungstreffer erzielen.

7. Min: S04 bestimmt früh die Partie, will auch schnell in Führung gehen. Gütersloh verteidigt das bislang aber ganz ordentlich.

1. Min: Anstoß im Heidewaldstadion! Schalke spielt in den blauen Trikots von rechts nach links.

18.40 Uhr: Die Aufstellung der Schalker ist da: Fährmann – van der Sloot, Baumgartl, Kaminski, Gymalfi – Kaparos – Drexler, Mohr – Ouédraogo – Amadin, Meisel fangen die erste Halbzeit an. Auf der Bank sitzen übrigens Treichel, Balouk, Bokake, Kopf, Pöpperl, Talabaidi und Tchadjobo. Viele S04-Stars sind gar nicht mit nach Gütersloh gereist, bekommen eine Verschnaufspause.

17.14 Uhr: Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, gibt es gute Nachrichten. Für das Spiel gibt es einen kostenlosen Livestream.

16.46 Uhr: Das Testspiel bietet auch dem Klub die Möglichkeit, Selbstvertrauen für die restliche Rückrunde zu sammeln. Noch neun Spiele muss S04 absolvieren und will dabei unbedingt den Klassenerhalt sichern. Ein Sieg und viele Tore würden der Mannschaft sicherlich Mut geben und in diesen schlechten Zeiten immerhin für etwas Hoffnung sorgen.

15.30 Uhr: Es ist gut möglich, dass aus der U19 und aus der U23 wieder einige Youngsters eine Chance bekommen, sich für einige Minuten zu beweisen. Das war bereits in den vergangenen Testspielen und in der Winterpause im Trainingslager der Fall.

14.52 Uhr: Schalkes Cheftrainer Karel Geraerts muss auf fünf seiner Spieler verzichten. Alle fünf Profis sind auf Länderspielreise. Dabei handelt es sich um Darko Churlinov (Nordmazedonien), Blendi Idrizi (Kosovo), Yusuf Kabadayi und Keke Topp (beide Deutschland U20) sowie Ibrahima Cisse (Mali U23). Außerdem fallen die beiden angeschlagenen Cedric Brunner und Brandon Soppy aus.

Mehr Nachrichten für dich:

13.35 Uhr: Für die Länderspielpause hatten Gütersloh und Schalke schon lange ein Testspiel vereinbart. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Teams aufeinandertreffen. Bereits vor zwei Jahren gab es das Duell der beiden Klubs. S04 gewann mit 3:0 durch Tore von Simon Terodde (Doppelpack) und Danny Latza.

12.16 Uhr: Hinter den Knappen liegen mehr als nur enttäuschende Tage. Bei Hertha BSC gab es eine 2:5-Klatsche. Damit steht Schalke wieder mitten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte.

Mittwoch, 20. März, 12 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie des FC Schalke 04 beim FC Gütersloh. Hier bekommst du alle Infos zum Spiel.