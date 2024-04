Bekannter Schalke-Fan fliegt bei Arsenal – Bayern aus Stadion: „Ich habe doch gar nichts gemacht“

Nach der peinlichen Niederlage in Heidenheim hat der FC Bayern in London ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Der deutsche Rekordmeister holte beim FC Arsenal ein Unentschieden und konnte sich so in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen. Der CL-Kracher zwischen Arsenal und Bayern wurde für einen bekannten Schalke-Fan jedoch zum Alptraum.

Lisa Küppers ist gebürtige Gelsenkirchenerin, seit Kindestagen an großer Fan des FC Schalke. Doch auf Einladung vom „Prime Video“ wurde die Influencerin am Dienstag (09. April) zum Champions League-Viertelfinal-Hinspiel zwischen Arsenal und Bayern eingeladen. Allerdings wurde sie noch in der ersten Halbzeit des Stadions verwiesen.

Schalke-Fan Lisa Küpper erlebt Horror bei CL-Kracher

„Dann hieß es plötzlich nur ‚You have to go'“, beschreibt Küppers auf ihrem Instagram-Kanal. Sie wurde zum Spiel Arsenal – Bayern eingeladen, war bereits den ganzen Tag in London und freute sich auf ein unvergessliches Erlebnis – doch es kam alles anders. Das CL-Spiel entwickelte sich für die Gelsenkirchenerin zum absoluten Horror.

Die entscheidende Szene habe sich laut der Influencerin nach dem 2:1-Führungstreffer des FC Bayern ereignet. Die Münchener gingen in der 32. Minute durch einen Elfmeter durch Top-Torjäger Harry Kane in Führung. Küppers filmte den Elfmeter für ihren Vlog und freute sich, nachdem der Ball im Netz war.

Doch der kleine Jubel war schon zu viel für die Ordner im Stadion. Sie ließen den Schalke-Fan aus dem Stadion werfen. Küppers erklärt die Situation anschließen in ihrer Instagram-Story. Die Ordner sollen betont haben, dass Küppers die Faust gehoben habe und dies ausdrücklich darauf hinweisen würde, dass sie ein Anhänger der deutschen Gäste sei. Und genau das war das Problem – denn bei dem Top-Spiel waren keine Gästefans erlaubt. „Aber ich habe gar nichts gemacht“, erklärt Küppers in dem Video.

Schalke-Fan Küppers bekommt Gästefan-Verbot zu spüren

Die Fans des FC Bayern sollen sich laut der „UEFA“ in mehreren Fällen in der Vergangenheit daneben benommen haben – unter anderem bei der Pyro-Show im Auswärtsspiel bei Lazio Rom (0:1). Daher wurde für das Spiel Arsenal – Bayern ein Gästefan-Verbot ausgesprochen. Der FC Bayern habe daher gar keine Gästefan-Tickets zugeteilt bekommen – das wurde S04-Anhänger Küpper zum Verhängnis.

Zwar ist die Influencerin Fan des FC Schalke, doch aufgrund ihres Tipps habe sie sich über das Tor des FC Bayern etwas gefreut. Das sollen Arsenal-Fans und Ordner bemerkt haben – die Folge war der Rausschmiss aus dem Emirates Stadium.