Elversberg – Schalke: Pechsträhne reißt nicht ab! S04 verkündet schon wieder schlechte Nachrichten

Eine ungewöhnlich ruhige Woche liegt hinter dem Verein aus Gelsenkirchen. Nach den Querelen um Dominick Draxler und Schoko-Shake-Würfe ist die Stimmung bei S04 wieder runtergekühlt. Auf Elversberg – Schalke konnte man sich also fokussiert vorbereiten.

Besonders interessiert sind die Fans natürlich immer an den Aufstellungen, die auch bei Elversberg – Schalke rund eine Stunde vor Anpfiff öffentlich wurden. Im Zuge dessen hatte S04 aber mal wieder schlechte Personal-News. Wieder fällt ein Spieler aus.

Elversberg – Schalke: Fährmann fehlt

Für Ralf Fährmann ist es eine bittere Saison. Noch vor dem ersten Spieltag verletzte er sich und verpasste den Saisonstart. Daraufhin lief ihm Marius Müller den Rang als Nummer 1 ab. An der Hierarchie konnte selbst eine spätere Verletzung Müllers und der Trainerwechsel zu Karel Geraerts nichts ändern.

Aktuell bleibt dem S04-Urgestein also nur ein Platz auf der Bank. Doch dort wird er auch in den kommenden Wochen nicht vorzufinden sein. Wie S04 vor Elversberg – Schalke mitteilte, hat sich der Keeper einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen.

Immer wieder Verletzungen

Damit fällt Fährmann wohl mindestens ein paar Wochen aus – mal wieder. Denn der Torwart hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Adduktorenbeschwerden, Achillessehnenprobleme, Muskelzerrungen und -faserrisse: Sein Körper hat schon einiges durchgemacht. Auch mit 35 Jahren wächst seine Krankenakte noch weiter.

Stattdessen nahm gegen Elversberg Michael Langer als Vertretung für Müller auf der Bank Platz. Wie schnell man Fährmann zurück auf dem Feld erwartet, darüber machten die Knappen keine Angaben.

Elversberg – Schalke: Mehr Ausfälle

Damit bleibt das Lazarett von S04 weiter gefüllt. Neben Fährmann fällt auch weiterhin Assan Ouedraogo aus, der sich gegen Hannover 96 verletzt hatte. Und auch Cedric Brunner ist derzeit nicht fit.