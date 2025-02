FC Schalke 04: Nach der Darmstadt-Pleite herrscht traurige Gewissheit

Unrühmliches Ende einer unrühmlichen Woche bei S04: Nachdem in dieser Woche zunächst das Rücktritts-Angebot von Kees van Wonderen für ein großes Beben gesorgt hatte, setzte es für den FC Schalke 04 am 23. Spieltag der 2. Bundesliga auch noch ein 0:2 beim SV Darmstadt 98.

Und nach der bitteren Niederlage bei den „Lilien“ herrscht bei S04 eine traurige Gewissheit. Aber eins nach dem anderen.

Schalke verliert in Darmstadt

Nach dem 2:1 gegen den Karlsruher SC hatte ganz Schalke aufgeatmet. Wegen der beiden Niederlagen zuvor gegen Magdeburg (2:5) und in Köln (0:1) waren die Königsblauen wieder in die Gefahrenzone der Tabelle gerutscht. Der Sieg gegen den KSC war daraufhin ein erster kleiner Schritt raus aus der Abstiegszone.

An diesem Sonntag (23. Februar) hatte Schalke 04 dann die Chance, einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Schließlich ließen die Teams auf den Abstiegsrängen jeweils Federn. Und so hätte Schalke seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz mit einem Sieg in Darmstadt auf satte neun Punkte ausbauen können. Das wäre ein komfortables Polster gewesen, mit dem S04 beruhigt in die nächsten Wochen hätte gehen können.

Bittere Pleite für S04

Stattdessen setzte es eine bittere 0:2-Pleite. Und somit herrscht auf Schalke mal wieder die traurige Gewissheit, dass man die Abstiegssorgen immer noch nicht ad acta legen kann.

Gleich am nächsten Spieltag kommt es für Schalke zu einem wahren Abstiegskampf-Gipfel, wenn Preußen Münster (derzeit auf Platz 15) zu Gast bei S04 ist.

Darmstadt – Schalke: So lief das Spiel

Isac Lidberg (3./5.) brachte die Darmstädter früh in Führung. Schalke gelang es während des gesamten Spiels so gut wie nie, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Die „Lilien“ waren dem 3:0 stets deutlich näher als die Schalker dem Anschlusstreffer.

Eine Gelb-Rote Karte für Max Grüger (77.) nach wiederholtem Foulspiel sowie eine verletzungsbedingte Auswechslung von Zaid Amoussou-Tchibara machten den rabenschwarzen Nachmittag perfekt.