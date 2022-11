Bremen – S04: Schalke-Fans komplett gebrochen – „Wie oft sollen wir das noch verkraften?“

So viel Pech muss man erstmal haben. Der FC Schalke 04 kann nicht fassen, was passiert. Beim Spiel Bremen – S04 zeigten sich die Knappen völlig verändert. Der Wechsel zu Thomas Reis – er schien in wenigen Tagen etwas bewirkt zu haben.

In der Anfangsphase von Bremen – S04 waren die Königsblauen deutlich überlegen. Dann war der Jubel groß. Plötzlich lag der Ball im Tor von Werder Bremen. Aber es kam, wie es kommen musste. Der Kölner Keller schaltete sich ein.

Bremen – S04: Abseits, Tor, Videobeweis

Die Szene ereignete sich nach einer guten Viertelstunde. Nach einer Flanke in den Strafraum setzte sich Kenan Karaman im Kopfballduell gegen seinen Gegenspieler durch. Über Umwege gelangte die Kugel in den Rückraum.

Dort fasste sich Alex Kral ein Herz und zog per Dropkick ab. Abgefälscht flog der Ball ins Tor – der Jubel bei den Knappen war dementsprechend riesig. Doch die Freude währte nicht lange. Der Videobeweis meldete sich bei Felix Brych. Karaman hatte bei der Flanke deutlich im Abseits gestanden.

Tor wieder aberkannt

Wieder einmal wird Schalke damit ein Treffer vom VAR aberkannt. Gegen Hertha BSC Berlin waren es gleich zwei Bülter-Tore, die zurückgenommen wurden. Gleich zu Saisonbeginn in Köln hatte es S04 ebenfalls getroffen. Jetzt also in Bremen. Die Fans waren jedenfalls bedient. Ihre Kommentare auf Twitter sprachen Bände:

„Ohne Worte.“

„Ich kotz im Dreieck.“

„Kölner Keller hat eine eigene Abteilung mit zwölf Mann, die nach einem Schalker Tor sofort anfängt, mit Hochdruck daran zu arbeiten, wie man das jetzt doch noch zurücknehmen kann.“

„Wie oft sollen wir das noch verkraften?“

„Ab sofort werde ich nur noch jubeln ab dem Moment, indem der Schiri nach dem Tor zum Anstoß pfeift. Man kann sich gar nicht mehr freuen…“

Bremen – S04: Es kommt noch schlimmer

Doch damit nicht genug. Durch das Nicht-Gegentor wachten die Bremer auf. Schalke geriet immer mehr unter Druck – und mit dem ersten guten Angriff gingen die Hausherren dann auch noch in Führung.

Weitere Nachrichten:

Nach einem Konter zeigte sich Tobias Mohr im Laufduell mit Mitchell Weiser zu langsam. Der Ex-Münchener legte den Ball mit der Hacke zu Niklas Füllkrug. Der Stürmer, der sich Hoffnungen auf die WM macht, verwandelte eiskalt – und die S04-Fans waren endgültig gebrochen.