Bayern München – Schalke: Herber Rückschlag! Fans schlagen Hände über dem Kopf zusammen

Samstagnachmittag, Meisterschaft, Klassenerhalt – ALLES steht bei Bayern München – Schalke auf dem Spiel. S04 geht als krasser Außenseiter in die Partie, rechnet sich nach den letzten Erfolgen aber irgendwie doch minimale Chancen aus.

Allerdings gibt es bereits vor dem Anpfiff bei Bayern München – Schalke einen herben Rückschlag zu verkraften. Einer der überragenden Stammspieler der letzten Woche muss in München passen. Die Fans sind schockiert.

Bayern München – Schalke: Reis muss umbauen

Beim Blick auf die Startaufstellung schlug so mancher Fan der Knappen die Hände über dem Kopf zusammen. Zuletzt gelangen zwei ganz wichtige Siege gegen Bremen und Mainz 05. Für Trainer Thomas Reis gibt es eigentlich keinen Grund, etwas in seiner Startaufstellung zu ändern.

Und doch war er vor Bayern München – Schalke zum Umbauen gezwungen. Denn Henning Matriciani muss kurzfristig passen. Wie S04 via Twitter bekanntgab, habe er in Mainz einen Schlag abgekommen und seitdem immer noch Probleme. Als Konsequenz trat er die Reise nach München gar nicht erst an.

Fan fassungslos

Ausgerechnet Matriciani! Der Außenverteidiger ist mit seinem unbändigen Willen und Einsatz eines der Gesichter der zuletzt hart erarbeitete Punkte. Eine solche Mentalität hätte Schalke gegen Bayern München gut gebrauchen können.

Dementsprechend schockiert reagierten auch die Fans. „Ohne Henning sind wir verloren“, kommentierte ein Anhänger. „Lieber Gott nimm mir alles, aber nicht Henning“, war ein anderer am Boden zerstört. „Jetzt machen die mir schon meinen Goldjungen Henning kaputt“, trauerte ein anderer.

Bayern München – Schalke: So startet S04

In München wird Matriciani durch Jere Uronen ersetzt. Er komplettiert die Viererkette um Sepp van den Berg, Marcin Kaminski und Cedric Brunner, die vor Alexander Schwolow verteidigt.

In der Offensive ist natürlich Matchwinner Moritz Bülter gesetzt. Er bekommt bei Bayern München – Schalke dieses Mal Unterstützung von Michael Frey, Kenan Karaman, Danny Latza und Alexander Kral.