Augsburg – Schalke: Van Wonderen zieht es eiskalt durch – diese Entscheidung ist pikant

Die Torwart-Diskussion beim FC Schalke 04 scheint so alt wie der Klub selbst. Seit vielen Jahren will zwischen den Pfosten des S04 einfach keine Ruhe einkehren. Der neue Trainer Kees van Wonderen versucht es nun mit einer ganz neuen Methode.

Er will sich beide im Spielbetrieb anschauen und dann entscheiden: Thorben Hoffmann war zuerst dran, bei Augsburg – Schalke kehrt Justin Heekeren für zwei Spiele ins Tor zurück. Ein guter Zeitpunkt? Darüber lässt sich streiten.

Augsburg – Schalke: Torwart-Wechsel zu pikantem Zeitpunkt

Keine Saison ohne Torwart-Wechsel – auch 2024/25 hat der FC Schalke 04 diesen Punkt früh abgehakt. Der inzwischen gefeuerte Trainer Karel Geraerts bekam mit Thorben Hoffmann eine neue Nummer 1 in den Kader, entschied sich aber gleich zu Saisonbeginn für Youngster Justin Heekeren.

Auf ganzer Linie wusste der bislang nicht zu überzeugen. Ausgerechnet, als Kees van Wonderen erstmals auf der Tribüne saß, machte er beim 1:3 gegen Hertha BSC sein bislang schlechtestes Profispiel. Dennoch ist er (noch) nicht raus. Der neue Coach beschloss: Beide Torwart-Kandidaten kriegen zwei Spiele, dann wird entschieden.

Heekeren muss in Augsburg und Ulm liefern

Thorben Hoffmann durfte gegen Hannover (0:1) und Fürth (3:4) ran, konnte nicht glänzen, hatte aber auch keinen Bock drin. Nun darf Justin Heekeren zurück zwischen die Pfosten. Der Zeitpunkt? Schwierig. Der FC Schalke 04 ist in den letzten Spielen tiefer in die Krise gerutscht, der Trainer-Effekt verpufft und Heekeren war zuletzt unsicher. Nun geht es in einem Do-or-die-Spiel zu einem Bundesligisten. Einem, der gerade Champions-League-Finalist Borussia Dortmund schlug (2:1).

Jeder Fehler könnte das Pokal-Aus bedeuten, den nächsten herben Rückschlag und den Verlust wichtiger Einnahmen für den hochverschuldeten Verein. Mit diesem Druck kehrt der 23-Jährige nun ins Tor zurück. Bei Augsburg – Schalke und anschließend in Ulm, wo ein Sieg ohne wenn und aber Pflicht ist, muss sich Justin Heekeren beweisen.