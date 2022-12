Alexander Nübel: Hammer um Ex-S04-Keeper! Berater macht es offiziell

Es ist wahr: Bayern München will Alexander Nübel zurück an die Säbener Straße holen. Berater Stefan Backs bestätigt die Bemühungen offiziell gegenüber „Sky“.

Nach der schweren Ski-Verletzung von Manuel Neuer soll jetzt alles ganz schnell gehen. Der Ex-Schalke-Keeper, bis zuletzt chancenlos im Kampf ums Bayern-Tor, soll seine Leihe zur AS Monaco vorzeitig abbrechen.

Alexander Nübel: Bayern wollen ihn zurück

Er kam als Neuer-Herausforderer vom FC Schalke 04 nach München – doch dieser Plan ging nach hinten los. Gegen den Welt-Torhüter gab es kein Ankommen. Die Nummer 1 der Bayern kannte keine Gnade, wollte nicht einmal in bedeutungslosen Spielen seinen Platz zwischen den Pfosten räumen.

Desillusioniert suchte Alexander Nübel mit seinem Berater Stefan Backs einen Ausweg. Den fanden sie mit der Leihe zur AS Monaco. Doch erwischte der 26-Jährige einen mäßigen Start, ist inzwischen aber ein starker Rückhalt.

Bayern plant Leih-Abbruch

Seine Zukunft beim FC Bayern war jedoch weiter ungeklärt. Nur eins war klar: Solange Manuel Neuer da ist, kam eine Rückkehr nicht in Frage. Noch einmal hinten anstellen? Nein danke! Das hat sich nun schlagartig geändert. Nübel-Berater Stefan Backs macht es offiziell: „Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert.“

Nachdem Neuer sich beim Skifahren das Bein gebrochen hat, ist der Platz im Bayern-Tor plötzlich vakant. Auf Sven Ulreich, inzwischen ebenfalls 34 Jahre alt und mit nur wenig Spielpraxis ausgestattet, will sich der Serienmeister offenbar nicht verlassen.

Mehr aktuelle News:

„Es liegt jetzt vor allem an den Vereinen, eine Einigung zu finden. Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist“, so Backs gegenüber „Sky“. Mit Start der nächsten Saison dürfte Manuel Neuer nämlich wieder fit sein – und für dieses Szenario braucht Nübel eine Perspektive.