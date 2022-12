Alexander Nübel: Bayern-Boss spricht Klartext – DAS wird er nicht gerne hören

Der Winter könnte für Alexander Nübel richtig heiß werden. Mir Argusaugen verfolgt er die Situation beim FC Bayern München. Dort fällt Manuel Neuer für den Rest der Saison aus. Für den Ex-Schalke-Keeper könnte sich dadurch endlich der Bayern-Traum erfüllen.

Seit seinem Wechsel zu den Bayern hängt Alexander Nübel beim Rekordmeister in der Warteschlange. Vielfach deutete er an, den Klub endgültig zu verlassen. Doch jetzt könnte alles anders kommen. Bayern-Boss Hasan Salihamidzic äußert sich.

Alexander Nübel: Vorzeitiger Leihabbruch eine Option

Diese Nachricht traf die Münchener bis ins Mark. Nach dem frühen WM-Aus floh Neuer in den Skiurlaub. Dort wurde aber alles noch viel schlimmer. Der 36-Jährige brach sich bei einer Skitour den Unterschenkel. Er musste umgehend operiert werden. Für den Rest der Saison fällt er mindestens aus.

Und so braucht sein Verein eine Lösung für die Rückrunde. Ersatzmann Sven Ulreich traut man diese Aufgabe wohl nicht zu. Prompt fiel der Name von Alexander Nübel. Der ist aktuell noch an die AS Monaco ausgeliehen. Ein vorzeitiger Leihabbruch könnte ihn zur neuen Nummer eins beim Deutschen Meister machen.

Bayern prüft Möglichkeiten

Allerdings will man an der Säbener Straße nichts überstürzen. Die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic prüfen derzeit mehrere Optionen. Auch eine komplette Neuverpflichtung ist nicht ausgeschlossen. Mancher Keeper bei der WM wie Marokkos Bono spielten sich schließlich in den Fokus und könnte zum Konkurrenten für Alexander Nübel werden.

„Wir versuchen, das Beste für unsere Mannschaft zu machen. Wir werden alle Optionen prüfen“, erklärte Salihamidzic nun der „Sport Bild“. „Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort. Schnellschüsse wird es nicht geben“, stellt er klar. Bedeutet im Umkehrschluss: Nübel ist keinesfalls die in Stein gemeißelte erste Wahl als Neuer-Ersatz. Man will sich stattdessen alle Optionen offen halten.

Alexander Nübel muss warten

Auf die endgültige Entscheidung, ob er 2023 für Bayern München spielt, muss der Keeper noch warten. Klar ist, dass auch das keine kostengünstige Variante für den FCB wäre. Denn den vorzeitigen Leihabbruch müsste man den Monegassen dementsprechend vergüten.

Weitere Nachrichten:

Alexander Nübel spielt dort bereits seine zweite Saison und wusste besonders in diesem Jahr zu überzeugen. Mit einigen spektakulären Paraden hielt er so manchen Punkt fest und wurde nach einigen Auftritten sogar zum Spieler des Spiels ernannt.