Bayern – BVB: Heimlicher Erfolgsgarant! Sollte der BVB IHN gegen Bayern immer spielen lassen?

Borussia Dortmund gewinnt das erste Mal seit zehn Jahren in München! Der BVB zeigte eine enorm starke Leistung in München und fährt völlig zu Recht drei Punkte ein. Die Erleichterung nach Abpfiff war groß – endlich wieder ein Sieg bei den Bayern!

Ein Faktor für den Sieg im Spiel Bayern – BVB dürfte einmal mehr Alexander Meyer gewesen. Der Ersatzmann von Gregor Kobel war erneut 90 Minuten auf dem Posten und hielt letztlich sogar die Null. Damit behält er auch seine weiße Weste gegen den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern – Borussia Dortmund: Meyer noch ohne Niederlage gegen Bayern

Noch ohne Niederlage gegen München! Das dürften nicht allzu viele Profi-Fußballer in Deutschland sagen können. Doch bei Meyer ist das tatsächlich der Fall. Denn der Torwart verlor keines seiner beiden Aufeinandertreffen mit den Bayern.

Sein erstes Spiel gegen den Rekordmeister war das 2:2 im Oktober 2022. Damals köpfte Anthony Modeste den BVB ganz spät zu einem Punkt. Auch damals stand Meyer im Tor und konnte Star-Keeper Kobel erfolgreich vertreten.

So auch im März 2024. Bei dem 2:0-Erfolg parierte er des Öfteren herausragend und zeigte, wieso er wohl die beste Nummer zwei der Liga ist. Harry Kane, Kingsley Coman und Co. verzweifelten an dem BVB-Schlussmann. Einmal mehr eine starke Performance des 32-Jährigen.

Kobel noch ohne Punkt gegen Bayern

Beim eigentlichen Stammtorhüter Kobel sieht das ganz anders aus. Denn während Meyer noch ohne Niederlage gegen die Bayern ist, konnte Kobel noch keinen einzigen Sieg gegen den deutschen Rekordmeister feiern. Er hat sowohl mit dem VfB Stuttgart als auch mit dem BVB ganze siebenmal gegen die Bayern gespielt – alle Spiele gingen verloren.

In Sachen Punkte gegen die Bayern kann Kobel sich also noch etwas bei seinem Vertreter abschauen. Jedoch dürfte der Schweizer selbst am meisten Motivation haben, diese bittere Statistik zu ändern.