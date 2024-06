RTL kassiert bittere Absage vor EM – und reagiert sofort

Die Europameisterschaft rückt immer näher! Am 14. Juni ist das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland. Zwar hat MagentaTV die Rechte für alle Spiele der EM, doch ARD, ZDF und auch RTL haben Sublizenzen. Auch hier werden einige Partien zu sehen sein.

Kurz vor dem EM-Start musste RTL allerdings eine bittere Absage einstecken. Der Kölner Sender reagierte daraufhin sofort und verkündete dann doch noch gute Nachrichten für alle TV-Zuschauer.

RTL kassiert bittere Absage vor EM

Für die Übertragungen der EM-Spiele braucht RTL auch ein Expertenteam. Dazu gehörte auch Stefan Kuntz. Der ehemalige Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft war nicht nur Experte, sondern auch oft Co-Kommentator von Fußballübertragungen. Für die Europameisterschaft hat er dem Kölner Sender allerdings eine Absage erteilt.

Auch interessant: Hansi Flick: Paukenschlag um Ex-DFB-Coach! Jetzt ist es offiziell

„Ein großes Dankeschön für die Sendeleitung von RTL für das Verständnis und die tolle Zusammenarbeit“, sagte Kuntz. Der Hintergrund: Kuntz ist seit einigen Wochen neuer Sportvorstand beim Hamburger SV und will sich voll und ganz seinen Aufgaben beim Zweitligisten widmen. Deshalb gab es die Absage an RTL.

„Ich habe mich dazu entschlossen, mich in den nächsten Wochen und Monaten voll und ganz auf meine neue Aufgabe beim HSV zu konzentrieren“, erklärt der 61-Jährige. „Der HSV verdient meine volle Aufmerksamkeit und ich möchte alles dafür tun, um den Verein in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, so Kuntz weiter, der seine Rolle nun vorerst ruhen lassen möchte.

Sender reagiert umgehend

Doch RTL hat schnell Ersatz gefunden und mit Thomas Helmer, der ebenfalls ein ehemaliger Nationalspieler und Europameister 1996 ist, bereits einen perfekten Ersatz vorgestellt.

Mehr Nachrichten für dich:

„Im RTL-EM-Studio gemeinsam mit Elton die Highlights und Aufreger der Euro 2024 zu analysieren und zu kommentieren, besser kann eine Heim-EM kaum laufen. Ich freue mich auf kompetente Gäste, tolle Tore, fantastische Spiele und einen hoffentlich sehr erfolgreichen Auftritt der deutschen Mannschaft“, freut sich Helmer.