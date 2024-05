RTL: Jetzt ist es offiziell! Sender verkündet Mega-News

Nicht nur für Fußball-Deutschland sind es derzeit aufregende Wochen, sondern auch für RTL. Der Kölner Sender durfte die vergangenen Spiele von Bayer Leverkusen in der Europa League übertragen.

Die Partien des neuen deutschen Meisters sind bis zur letzten Minute spannend. Das freut auch RTL. Der Sender verkündet jetzt nämlich mehr als nur gute News und ist dabei in seiner eigenen Liga.

RTL: Alle sollen es sehen!

Die Bundesliga hat Bayer Leverkusen bereits früh gewonnen, jetzt will der deutsche Meister auch noch den DFB-Pokal und die Europa League, die bei RTL läuft. Der Sender zeigte auch das Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Roma. In Sachen TV-Quoten hat das Unternehmen am Donnerstag (9. Mai) den Tagessieg eingefahren.

Auch interessant: DAZN-Hammer! Streamingdienst macht es offiziell

So schalteten bereits zur ersten Halbzeit 4,17 Millionen Menschen rein. Zur zweiten Hälfte, als es dann richtig spannend wurde, waren es sogar 5,68 Millionen Menschen, die das Spiel gesehen haben. Für RTL sind das extrem gute Quoten. Und auch die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 16,4 und 26,9 Prozent.

In der klassischen Zielgruppe sind 22,4 sowie 29,1 Prozent gemessen. Der Sender erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen über das gesamte Spiel hinweg 23,5 Prozent.

Keiner kommt am Kölner Sender ran

An diese Quoten kam am Donnerstag kein anderer Sender ran. Auch beim jungen Publikum war RTL die Spitze. Dabei erreichte die Vorberichtserstattung zur besten Sendezeit nur eineinhalb Millionen Menschen. Ein Marktanteil von 9,7 Prozent.

Weil die Partie so spannend war und Bayer Leverkusen gegen die AS Roma die erste Saison-Niederlage in 45 Partien drohte, wechselten kurz vor Abpfiff viele Menschen zum Sender. Als das Spiel beendete war und Leverkusen tatsächlich aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden machte, waren es sechs Millionen Menschen. Der Marktanteil insgesamt lag bei mehr als 30 Prozent. Eine wahnsinnig gute Quote.

Mehr Nachrichten für dich:

Schon in den K.o.-Spielen zuvor holte RTL starke Werte dank Bayer Leverkusen. Zum Finale am 22. Mai gegen Atalanta Bergamo erhofft sich der Kölner Sender dann noch einmal starke Quoten, bevor es in die Sommerpause geht.