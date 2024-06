Robert Lewandowski: Legende mit Knallhart-Abrechnung – Karriereende nach der EM?

Er stand in der Gruppe D der Europameisterschaft mit Superstars wie Kylian Mbappe oder Virgil van Dijk für sein Heimatland Polen im Fokus: Robert Lewandowski. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München muss aber bereits in der Gruppenphase die nicht allzu weite Heimreise antreten.

Nach dem EM-Aus hagelte es heftige Kritik für Robert Lewandowski und Co. Nun gibt es auch eine knallharte Abrechnung von Schalke-Legende und Ex-Nationalspieler Tomasz Hajto. Der ehemalige Profi schießt im Gespräch mit dieser Redaktion deutlich gegen die Nationalmannschaft.

Drei Spiele, ein Punkt, Gruppenletzter und das Aus bei der Europameisterschaft. Für Robert Lewandowski und Polen war es eine EM zum Vergessen. Nicht nur in Deutschland stand der heutige Barca-Profi mit seinen Teamkollegen im Visier der Experten. Auch in der Heimat hagelt es Kritik.

Für viele war die Gruppe D mit Frankreich, den Niederlanden und Österreich eine Hammergruppe. Tomasz Hajto sieht das allerdings anders. „Für mich ist das keine Hammergruppe. Nur die Gruppe B mit Spanien, Italien, Kroatien und Albanien ist so eine“, erklärt der ehemalige Fußballprofi, der besonders enttäuscht ist über das EM-Aus der Polen.

Für ihn seien die Niederlande längst nicht mehr so stark, „wie sie noch vor rund zehn Jahren war. Österreich ist auch gut, aber keine Übermannschaft. Wir haben in Polen derzeit große Probleme mit der Verteidigung. Das hat man vor allem gegen Frankreich gesehen, als es viele Fehler und Unstimmigkeiten gab. Nur dank Torhüter Skorupski, der sehr gut hielt, ging das Spiel 1:1-Unentschieden aus. Ansonsten hätte das eine Klatsche werden können“, so der heutige TV-Experte weiter.

Lewandowski in „sehr schlechter Form“

Dabei geht er auch auf Robert Lewandowski, der „leider nicht in Form ist. Das sieht nicht gut aus. Er ist ein Weltklassespieler, aber in einer sehr schlechten Form. Ich kann es mir einfach nicht erklären, was die Gründe dafür sein könnten.“

Der 35-Jährige hat eine schwierige Saison hinter sich. Mit dem FC Barcelona holte Lewandowski nicht einen einzigen Titel, stand auch bei den Katalanen immer wieder in der Kritik. Sollte der ehemalige Bayern-Profi nun seine Nationalmannschaftskarriere beenden und jungen Spielern den Vortritt überlassen? Damit wurde Lewandowski zuletzt auch immer wieder konfrontiert.

Hajto sagt nein. „Es braucht einen gewissen Mix zwischen Jung und Alt im Nationalteam. Genauso wie es bei Deutschland der Fall ist. Julian Nagelsmann hat das sehr gut gemacht“, urteilt der 61-fache polnische Nationalspieler.