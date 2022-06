Robert Lewandowski: Offiziell! Diese Nachricht wird ihm sehr gefallen

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Diese Nachricht wird Robert Lewandowski freuen!

Obwohl der Star-Stürmer gerade wegen dem Wechsel-Ärger mit dem FC Bayern ordentlich was einstecken muss, hat Robert Lewandowski jetzt Grund zun Feiern.

Robert Lewandowski: Jetzt ist es offiziell

Der Weltfußballer hat mit 70 Punkten erneut den Goldenen Schuh als treffsicherster Torjäger Europas gewonnen, das gab der FC Bayern bekannt.

Die Stationen von Robert Lewandowski:

Delta Warschau (bis 2005)

Legia Warschau (2005 - 2006)

Znicz Pruszkow (2006 - 2008)

Lech Posen (2008 - 2010)

Borussia Dortmund (2010 - 2014)

FC Bayern München (2014 bis heute)

Der Pole erzielte in der abgelaufenen Saison 35 Tore und verteidigte seinen Titel vor Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, dem 28 Tore gelangen. Ingesamt kommt der Franzose auf 56 Punkte.

Robert Lewandowski verteidigt Titel

Gemeinsam auf dem dritten Platz landeten Karim Benzema (Real Madrid) und der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (Lazio Rom/je 27 Tore/54 Punkte). Sechster wurde der Leverkusener Patrik Schick (24 Treffer/48 Zähler), der Dortmunder Erling Haaland (22/44) wurde Zehnter.

Robert Lewandowski darf sich über den nächsten Titel freuen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Jede Saison wird der beste Torjäger in den höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände vom Verband „European Sports Media“ mit dem Goldenen Schuh geehrt. Die fünf stärksten Ligen nach dem Ranking der Europäischen Fußball-Union (UEFA) haben einen Koeffizienten von 2, die dahinter liegenden Ligen von Position sechs bis 22 einen Koeffizienten von 1,5.

Der Titel wird Lewandowski sicherlich guttun, wo der Pole gerade viel Kritik einstecken muss. Der Stürmer will den FC Bayern nämlich in diesem Sommer verlassen, obwohl er noch Vertrag bis 2023 hat. Warum, erklärt Lewandowski so: „Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist erloschen. Und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du es nicht wiedergutmachen.“

