Relegation im TV und Livestream: Hier siehst du VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf live im Free-TV

Die Bundesliga-Saison ist beendet, doch noch nicht alle Teams können in den Sommerurlaub starten. Für vier Mannschaften geht es kurz nach Saisonende noch um alles. Die Relegation steht an.

Die Entscheidungsspiele in Bundesliga und 2. Bundesliga versprechen absolute Hochspannung. Millionen Menschen verfolgen deshalb die Relegation im TV und Livestream. Du willst auch wissen, wie du die Relegation im TV und Livestream verfolgen kannst? Hier klären wir dich auf.

Relegation im TV und Livestream: Hier siehst du die Entscheidungsspiele

Der VfL Bochum kämpft um den Verbleib in der Bundesliga, die Fortuna aus Düsseldorf möchte rauf. Und in der 2. Bundesliga will Wehen Wiesbaden den Abstieg noch in letzter Sekunde verhindern, während Jahn Regensburg zurück in Deutschlands zweithöchste Spielklasse drängt.

Los geht es am Donnerstagabend (23. Mai) mit dem Hinspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf. Am Montag (27. Mai) steht dann die endgültige Entscheidung an. Fortuna Düsseldorf empfängt Bochum in der Merkur Spiel-Arena.

In der Relegation zur 2. Bundesliga geht’s am Freitag los. Drittligist Jahn Regensburg empfängt Wehen Wiesbaden. Die Entscheidung, wer in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt, fällt dann am Dienstag (28. Mai) in Wiesbaden.

Relegation Bundesliga im TV und Livestream

23. Mai, 20.30 Uhr: VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf, Sat.1 und Sky

27. Mai, 20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum, Sat.1 und Sky

24. Mai, 20.30 Uhr: Jahn Regensburg – Wehen Wiesbaden, Sat.1 und Sky

28. Mai, 20.30 Uhr: Wehen Wiesbaden – Jahn Regensburg, Sat.1 und Sky

Relegation bei Sat.1 und Sky

Übertragen wird die Relegation im Free-TV, im Pay-TV und Livestream. Die TV-Rechte für die Relegation teilen sich Sat.1 und Sky. Sat.1 übertragt die Spiele der Relegation sowohl im Free-TV als auch im Livestream bei Joyn, ran.de und in der ran-App.

Wie schon die komplette 2. Bundesliga und zahlreiche Spiele der Bundesliga läuft die Relegation auch bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt ebenfalls die Duelle von Bochum gegen Düsseldorf und Wiesbaden gegen Regensburg.