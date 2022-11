Portugal – Ghana: Nicht Cristiano Ronaldo! Auf IHN sind alle Augen gerichtet

Die WM 2022 nimmt Fahrt auf und jetzt ist auch der nächste große Superstar aktiv. Cristiano Ronaldo feierte bei Portugal – Ghana seinen ersten Auftritt. Nach dem Theater um seine Trennung von Manchester United war er im Vorfeld natürlich das Thema.

Während der Begegnung Portugal – Ghana war es aber nicht zwangsläufig der vereinslose Angreifer, der die Augen auf sich zog. Ein junges Talent aus Ghana zog die Blicke auf sich. Unter den Augen zahlreicher Scouts spielte er groß auf.

Portugal – Ghana: Juwel heiß begehrt

Die Rede ist von Mohammed Kudus. Wenn der 22-Jährige nicht gerade für Ghana auf dem Feld steht, steht er in den Diensten von Ajax Amsterdam. Mit seinen Leistungen in der niederländischen Liga zog er in den vergangenen Monaten das Interesse großer Klubs auf sich.

So überrascht es nicht, dass im Vorfeld der Weltmeisterschaft berichtet wurde, dass zahlreiche Vereine ihre Scouts losschicken würden, um Kudus in Katar zu beobachten. Unter diesen sollen sich unter anderem Vertreter von Borussia Dortmund, Juventus Turin und Tottenham Hotspurs befinden.

Kudus zaubert

Sollten Scouts beim Spiel Portugal – Ghana vor Ort gewesen sein, dürften sie viel Positives zu berichten haben. Als Underdog lebte Ghana von den Aktionen Kudus‘. Einen Konter spielte er beinahe selbst aus und scheiterte mit seinem Schuss knapp.

Nach dem 0:1-Rückstand, war er es, der Ghana wieder Leben einflößte. Zunächst probierte er es mit einem Distanzschuss. Anschließend setzte er nach einem verlorenem Ball nach und bereitete den Ausgleich von Andre Ayew mustergültig vor.

Portugal – Ghana: Zuschauer verzückt

Es blieb seine letzte Aktion. Trainer Otto Addo wechselte ihn wenig später aus. Mit seinem Auftritt verzückte Kudus allerdings alle Zuschauer. Zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien wurden ihm gewidmet:

„Kudus ist der beste Mann auf dem Platz.“

„Sensationeller Spieler!“

„So geil gespielt. Was hat Kudus da gemacht geil.“

„Kudus ist so gut. Junge, was ein Assist.“

„Kudus ist so ein guter und vielversprechender Spieler.“

Nach der Auswechslung Kudus‘ sah es für sein Heimatland bei Portugal – Ghana zunächst alles andere als gut aus. Die Portugiesen stellten mit einem Doppelschlag auf 3:1. Ghana verkürzte zwar kurz vor Schluss noch auf 2:3 – für einen Punktgewinn reichte es trotz neunminütiger Nachspielzeit nicht.