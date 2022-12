Pelé: Fußballwelt in großer Sorge – jetzt meldet sich die Legende zu Wort

Die Fußballwelt ist in Sorge um einen der Größten aller Zeiten. Edson Arantes do Nascimento, kurz: Pelé, ist an Darmkrebs erkrankt und unterzieht sich einer Chemotherapie.

Vor wenigen Tagen musste Pelé erneut zur Beobachtung in eine Klinik. Sein Zustand soll sich verschlechtert haben. Jetzt versucht der 82-Jährige seine Fans mit einem Statement zu beruhigen.

Berichten zufolge spreche Pelé nicht mehr auf die Chemotherapie an und sei sogar auf die Palliativ-Station verlegt worden. Mit einem Statement bei Instagram gibt der dreifache Weltmeister jetzt aber ein wenig Entwarnung.

„Meine Freunde, ich möchte, dass alle ruhig und positiv bleiben. Ich bin stark, habe viel Hoffnung und verfolge meine Behandlung wie gewohnt. Ich möchte dem gesamten medizinischen und pflegerischen Team für die Betreuung danken, die ich erhalten habe“, schrieb Pelé bei Instagram.

Weiter erklärte er: „Ich glaube fest an Gott, und jede Liebesbotschaft, die ich von Ihnen aus der ganzen Welt erhalte, gibt mir neue Kraft. Und schauen Sie Brasilien bei der Fußballweltmeisterschaft zu!“

Pelé veröffentlich Krankenhausbericht

Um seinen Aussagen weiteren Ausdruck zu verleihen, teilte er auch noch ein Foto eines medizinischen Berichtes aus dem Hospital Albert Einstein in Sao Paulo. Darin heißt es:

„Edson Arantes do Nascimento wurde zur erneuten Überprüfung seiner Chemotherapie gegen einen im September 2021 festgestellten Dickdarmtumor aufgenommen. Er setzt die Behandlung fort und ist in einem stabilen Zustand“, hieß es in der Mitteilung. „Er hat auch gut auf die Behandlung der Atemwegsinfektion reagiert und in den letzten 24 Stunden keine Verschlechterung gezeigt.“

Pelés Krankenakte ist lang. 2013 bekam er eine neue Hüfte, von 2014 bis 2015 wurde der Brasilianer an der Wirbelsäule, der Prostata und an der Niere operiert. 2021 ließ er sich einen Darmtumor entfernen.

Bei der WM in Katar hatten die Fans von Brasilien ihrer Fußballlegende eine Choreo gewidmet. Ex-Fußballstar Rivaldo schrieb bei Twitter: „Sei stark, König“ und auch Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nahm Anteil: „Beten für den König“.