Österreich – Frankreich: Schock für Top-Favoriten! Mbappe verkündet bittere News

Der erste Spieltag der Europameisterschaft neigt sich dem Ende zu. Zu den letzten Mannschaften gehören Österreich und Frankreich, die beide am Montag (17. Juni, 21 Uhr) aufeinandertreffen.

Dabei werden viele Blicke vor allem auf einen Profi gerichtet sein: Kylian Mbappe. Der Superstar von Real Madrid verkündet jetzt allerdings vor der Partie Österreich – Frankreich eine mehr als nur bittere Nachricht.

Österreich – Frankreich: Mbappe verkündet bittere News

Top-Favorit Frankreich startet in die EM! Der Vize-Weltmeister wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena versuchen, gegen Österreich den ersten Sieg zu holen. Ausgerechnet vor dem Auftakt wird die Stimmung im deutschen Nachbarland aber heftig gedämpft.

Kylian Mbappe hat vor dem Spiel bestätigt, dass er nicht an den Olympischen Spielen unmittelbar nach der Europameisterschaft teilnehmen darf. „Es sieht so aus, dass ich nicht dabei bin. Mein Verein hat sich da klar positioniert, dass er das nicht so gerne sieht. Das muss ich akzeptieren, ich kann es aber auch verstehen“, sagte Mbappe.

Der Superstar erklärte, er komme ja neu in einen Verein. „Wenn ich da am Anfang direkt nicht dabei bin, ist das nicht ideal. Für mich wird das ungewöhnlich sein. Ich werde das dann nur als Fan verfolgen“, so der 25-Jährige weiter.

Henry muss auf Superstar verzichten

Mbappe gehörte bereits nicht zum vorläufigen Olympia-Kader, den Frankreich-Legende Thierry Henry Anfang Juni berief. Der ehemalige Profi hatte noch etwas Hoffnung, dass Real Madrid einen Einsatz zulassen würde. Auch Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte, er hätte Mbappe gerne in der Olympia-Auswahl gesehen. Doch nun gibt es vor dem Österreich-Spiel die bittere Absage.

Dass Real Madrid eine Teilnahme des Hammer-Neuzugangs an den Olympischen Spielen verhindert, ist auch verständlich. Nach einer ohnehin schon anstrengenden Saison und der Europameisterschaft hätte Mbappe kaum Zeit für eine Pause und die anstehende Saison.

Am 14. Juli endet die EM mit dem Finale und am 24. Juli startet bereits Olympia in Frankreich. Die Gastgeber treffen in der Gruppe dann auf die USA, Guinea und Neuseeland.