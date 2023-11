Österreich – Deutschland: Ösis verspotten uns nach Peinlich-Pleite – „Der DFB ist so im Oasch!“

Was für eine Schmach! Nach der Pleite gegen die Türkei verliert Deutschland mit 0:2 gegen Österreich. Für die Ösis ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Die DFB-Stars müssen Spott und Hohn über sich ergehen lassen.

Die Fans im Stadion bei Österreich – Deutschland und auch die österreichische Presse genießen den Sieg gegen uns in vollen Zügen – und das kann man ihnen nicht einmal mehr verübeln.

Österreich – Deutschland: Hohn und Spott für DFB-Elf

„Der DFB ist so im Oasch!“ schallt es kurz vor Ende beim Stand vom 0:2 durch das Wiener Ernst-Happel-Stadion. Wenig später skandieren die Ösis: „Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!“ Nicht nur eine bittere 0:2-Pleite, sondern auch eine ganze Menge Hohn und Spott nimmt die deutsche Nationalmannschaft aus dem letzten Länderspiel des Jahres mit.

Und auch die österreichische Presse packt uns Deutsche nach der Peinlich-Pleite nicht gerade mit Samthandschuhen an. „Österreich lässt Deutschland alt aussehen“, titelt der Österreichische Rundfunk (ORF), „Unser neues Cordoba! Team schießt DFB-Elf ab“, schreibt Oe24 und die Kronen Zeitung berichtet: „Episch! Rangnicks ÖFB-Helden demütigen Deutschland“.

Österreich feiert, Deutschland ist am Boden – und das zu Recht. Die Ösis haben eine starke Qualifikation gespielt, sind unter Trainer Ralf Rangnick klar auf dem aufsteigenden Ast und dürfen hoffnungsvoll in das EM-Jahr 2024 gehen. Der DFB hingegen steht vor einem Scherbenhaufen. Sechs Monate vor der Europameisterschaft in eigenem Land ist der nächste Tiefpunkt erreicht.

