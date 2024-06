Niederlande – Frankreich: VAR-Entscheidung lässt Fans toben – „Wie sinnlos ist das denn?“

Die Europameisterschaft hat ihren ersten Aufreger! Bei der Partie Niederlande – Frankreich war es lange spannend. Beide Teams lieferten sich ein irres Duell.

In der Schlussphase fiel dann ein Treffer für die Niederlande, der allerdings durch den VAR nicht gegeben wurde. Während Frankreich darüber jubelte, waren die „Oranje“-Fans außer sich.

Niederlande – Frankreich: Strittige VAR-Entscheidung

Was war passiert? Frankreich drückte auf die 1:0-Führung, doch der Treffer wollte einfach nicht fallen. Plötzlich ging die Niederlande in der 69. Minute in Führung. Nachdem Memphis Depay Keeper Maignan zu einer Glanzparade gezwungen hatte, konnte Xavi Simons im Nachschuss dann doch noch treffen.

Die Niederländer jubelten, doch dann meldete sich plötzlich der VAR. Beim Schuss von Xavi stand Teamkollege im Abseits, ging aber nicht aktiv zum Ball. Der Video-Assistent schaute sich die Szene lange an.

Nach mehreren Minuten folgte dann die Entscheidung: Das Tor zählt nicht. Dumfries stand Maignan potenziell im Weg und war dabei klar im Abseits, das durch seine Positionierung als aktiv gewertet wurde. Eine strittige, aber richtige Entscheidung.

Fans toben über Szene

In den sozialen Netzwerken war die Meinung der Fans zur Szene im Spiel Niederlande Frankreich klar: Für sie ist die Entscheidung falsch. „Wie sinnlos ist das? Er ist nicht zum Ball gegangen“, „Dass das Tor nicht zählt, ist einfach ein Skandal. Der VAR macht mal wieder alles kaputt“ und „Wie kann diese Abseitsentscheidung legitim sein? Ich bin einfach wütend“, sind nur drei von zahlreichen wütenden Anhängern der „Oranje“.

Am Ende waren auch die niederländischen Spieler nicht zufrieden mit Schiedsrichter Anthony Taylor und dem VAR. Beide Teams trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Der Sieger hätte sich für die K.-o.-Runde qualifiziert. Stattdessen müssen beide im letzten Gruppenspiel nun alles selber klarmachen.