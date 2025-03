Nationalmannschaft: Nach Hammer-Rückkehr! Goretzka packt über DFB-Comeback aus

Das hätte sich Leon Goretzka vor einigen Wochen wohl noch nicht einmal erträumen können. Der Bayern-Star ist das erste Mal seit vielen Monaten von Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Seine Rückkehr feierte er im Nations-League-Viertelfinale in Italien.

Ein viel besseres Comeback hätte Goretzka nicht erwischen können. Mit einer Energieleistung und einem Treffer verhalf er der deutschen Nationalmannschaft zum wichtigen 2:1-Sieg in Mailand. Nach dem Spiel verriet er spannende Details.

Nationalmannschaft: Goretzka feiert emotionales Comeback

21. November 2023, das vierte Spiel unter Bundestrainer Nagelsmann, eine blamable 0:2-Pleite in Österreich – das war das bislang letzte Länderspiel für Goretzka mit dem Adler auf der Brust. Nach einer ganz schwierigen Zeit inklusive vieler Rückschläge ist er für diese Abstellungsperiode erstmals wieder nominiert worden.

Er habe sich das sportlich verdient, betonte Nagelsmann im Zuge der Rückholaktion Goretzkas. Und das Vertrauen, das der DFB-Coach ihm geschenkt hatte, zahlte der Mittelfeldakteur voll zurück. Goretzka war gegen Italien einer der besten Deutschen, zeigte, wie wichtig er noch immer für das deutsche Spiel sein kann. Goretzka stand die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.

Der Höhepunkt folgte letztlich in der 76. Minute, als Goretzka Deutschland nach einer Ecke von Kapitän Joshua Kimmich in Führung und schließlich zum Sieg köpfte. Ein neues Kapitel von „Geschichten, die nur der Fußball schreibt.“

Goretzka wird nach Erfolg deutlich

Im Nachgang gab der Bayern-Star kleine Einblicke in seine Gefühlswelt. Dabei ist schnell klargeworden: Diese Rückkehr hat dem 30-Jährigen eine Menge bedeutet. „Es war sehr, sehr schön. Bei der Nationalhymne hat es mich mehr gepackt, als ich gedacht habe“, so Goretzka, der in Mailand sein 58. Länderspiel für Deutschland absolviert hat, in der Mixed Zone.

Mit solchen Leistungen wird er sich auch für die kommenden Nominierungen empfehlen. Denn Fakt ist: Nagelsmann war schon bei den Bayern ein großer Fan des dynamischen Mittelfeldmotors. Viel besser hätte die Rückkehr in die Nationalmannschaft für Goretzka nicht laufen können.