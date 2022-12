Mesut Özil holt zum Rundumschlag aus und steht Superstar zur Seite – „Mehr Respekt entgegenbringen“

In den vergangenen Monaten es ist ruhig geworden um Mesut Özil. Der einstige Nationalspieler spielt derzeit bei Basaksehir in der Türkei und lässt dort seine Karriere ausklingen.

Nun hat der 34-Jährige allerdings mal wieder für Wirbel gesorgt. Aufgrund der wachsenden Kritik an seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo hat Mesut Özil nun diesen in Schutz genommen und dabei die Medien kritisiert.

Mesut Özil nimmt Ronaldo in Schutz

Über Twitter hat sich Ex-Nationalspieler Mesut Özil zu den Diskussionen rund um Cristiano Ronaldo geäußert. „Ich verstehe wirklich nicht, woher diese ständige Negativität der Presse über Cristiano kommt“, meint der Offensivspieler. Dann holt er zum Rundumschlag gegen die Medien aus: „Die Medien versuchen nur, Klicks zu bekommen, und Experten, die keine Karriere mehr haben, wollen nur mit seinem großen Namen Aufmerksamkeit erregen und es versuchen, um ihn schlecht aussehen zu lassen“.

„Er wird bald 38 Jahre alt – was ist also die Überraschung, dass er keine 50 Saisontore mehr erzielt?“, meint Özil. Dann ergänzt er: „Jeder Fußballfan da draußen dürfte froh sein, ihn 20 Jahre lang Weltklasse-Fußball spielen sehen zu können. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der neuen Generation wieder mit seinen Zahlen mithalten kann. Er wird für immer in seiner eigenen Kategorie sein. Jeder sollte einem der größten Athleten der Sportgeschichte mehr Respekt entgegenbringen“.

Mesut Özil: Ex-Teamkollege in der Kritik

In den vergangenen Wochen gab es einiges an Kritik an Cristiano Ronaldo. Der Auslöser für diese war sein Interview im englischen Fernsehen, in dem er zum Rundumschlag gegen Manchester United ausgeholt hat. Auch sein, laut den Medien, bevorstehender Wechsel nach Saudi Arabien wird von vielen Fans und Experten kritisch gesehen. Zuletzt ließen dann auch seine Leistungen auf dem Platz nach. Daraufhin hat ihn sein Trainer bei der portugiesischen Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz auf die Bank gesetzt. Diese Maßnahme befeuerte die Kritik in den Medien ebenfalls.

Insgesamt spielte Mesut Özil drei Jahre mit Cristiano Ronaldo zusammen. Von 2010 bis 2013 streifte er sich 159-mal das Trikot von Real Madrid über, wo zeitgleich auch der portugiesische Superstar spielte. In seiner Zeit bei den Königlichen erzielte der 34-Jährige 27 Tore und 80 Vorlage. Nun steht Özil bei Basaksehir unter Vertrag. In der aktuellen Saison kommt der Weltmeister von 2014 auf nur vier Einsätze, in denen ihm keine Torbeteiligung gelungen ist. Seit Ende September macht dem Offensivspieler eine Rückenverletzung zu schaffen. Wann Özil wieder fit wird, ist offen.