Mario Götze: Jetzt knallt es richtig – „Ihr seid so scheiße, Alter!“

„Ihr seid so scheiße, Alter!“ Mit diesen Worten verzog sich Mario Götze nach seinem Platzverweis in Wolfsburg in die Kabine. Es ist die nächste Eskalationsstufe eines Zoffs, den der Star von Eintracht Frankfurt schon das ganze Jahr mit den Schiedsrichtern führt.

Mario Götze hört nicht auf zu meckern – und bekommt jetzt den Zorn und die Macht der Schiedsrichter zu spüren. Frankfurt wittert eine Verschwörung, doch auch dem Weltmeister droht jetzt richtig Ärger. Und weil es obendrein sportlich nicht läuft, könnte es für Götze bald knüppeldick kommen.

Mario Götze droht mächtig Ärger

Mario Götze fit auf der Bank? Das gab es in Frankfurt noch nie. Dann kam das Spiel gegen Freiburg. Erstmals seit seinem Wechsel zur Eintracht stand der 31-Jährige nicht in der Startelf. Eine Konsequenz der sportlichen Talfahrt. Seit Jahresbeginn läuft es beiden Hessen mies – und das liegt vor allem an der Offensive, in der alle Fäden bei Götze zusammenlaufen (sollen).

Beileibe nicht das einzige Problem des einstigen „Golden Boy“. Schon lange ist sein Gemecker ein Thema. Anfang des Jahres fing es an, dass er mit Dauer-Genöle so viele Verwarnungen sammelte, dass er allein dafür eine Gelbsperre kassierte. Die Fans hatten schnell die Faxen dicke (hier mehr), auch vom Trainer wurde er angezählt.

Götze hat ein Schiedsrichter-Problem

Doch Götze lernte nicht. Am 4. Spieltag der neuen Saison gab es wieder Mecker-Gelb, nun flog er in Wolfsburg sogar vom Platz. Eine Unsportlichkeit und ein rüdes Foul sorgten für die erste Ampelkarte seiner Karriere. „Da sprechen wir mal intern drüber“, sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche nach dem Spiel. Klingt nach Ärger.

Auch Trainer Dino Toppmöller verteilte dafür bereits einen öffentlichen Schuss vor den Bug. Doch wie sich jetzt zeigt, haben die Schiedsrichter – ganz zum Ärger der Eintracht – Mario Götze regelrecht auf dem Kieker. Nach seiner unschönen Wesensveränderung im neuen Jahr wird er von den Unparteiischen genau beobachtet und knallhart bestraft.

Frank Willenborg hatte ihn laut „Bild“ schon vor dem Spiel gewarnt: Heute wird nicht gemeckert, sonst gibt es sofort Gelb. Laut „Sport 1“ gab es zuletzt gar ein Schiedsrichter-Treffen, auf dem über diverse Szenen gesprochen wurde und Mario Götze als Negativbeispiel für seine Mecker-Gelben galt. Ein hart erarbeiteter Status, der ihm jetzt so richtig auf die Füße fällt.

Die Harmlos-Offensive von Eintracht Frankfurt (vier Tore in sechs Spielen) muss am Sonntag (8. Oktober, 19.30 Uhr) gegen Heidenheim ohne ihren Anführer auskommen. Doch derzeit fragen sich viele, wie schmerzhaft dieser Verlust aktuell überhaupt ist. Vor lauter Meckerei scheint Mario Götze das Fußballspielen zu vergessen. Der Star läuft Gefahr, seinen Status in Frankfurt endgültig zu verspielen – und damit auch seinen Stammplatz.