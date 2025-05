Lamine Yamal: Kurz vor der Nations League – Hammer um Spanien-Star perfekt

Er ist einer der aufregendsten Fußballer für die kommende Generation: Lamine Yamal! Nicht wenige glauben, dass er die Lücke füllen könnte, die Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nach ihrem Abschied hinterlassen werden. Davon ist auch der FC Barcelona überzeugt.

In der kommenden Woche tritt Lamine Yamal mit der spanischen Nationalmannschaft im Final Four der Nations League an. Doch zuvor hat der FC Barcelona noch einen echten Hammer verkündet.

Lamine Yamal: Barcas Zukunft ist gesichert!

„Die Zukunft ist jetzt!“ Mit diesen Worten kündigte der FC Barcelona die Vertragsverlängerung mit Lamine Yamal an. Der 17-jährige Ausnahmespieler hat seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Kontrakt um satte fünf Jahre verlängert. Nun ist er bis zum 30. Juni 2031 an die Blaugrana gebunden.

Für den Klub ist Yamal eine der wichtigsten Säulen für die kommenden Jahre. Dass sein Vertrag zuvor nur noch bis 2026 lief, war seinem jungen Alter geschuldet. Als Minderjähriger durfte er maximal einen Kontrakt über drei Jahre unterschreiben. Jetzt also die langfristige Verlängerung.

Lamine Yamals sportlicher Aufstieg begann rasant. Mit 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen durfte er erstmals in der Liga ran – als jüngster Spieler in Barças Geschichte. Nur ein Jahr später folgte sein erstes Tor in der spanischen Liga. Mit der Nationalmannschaft schrieb er ebenfalls Geschichte: Beim 7:1-Sieg gegen Georgien (8. September 2023) erzielte der Linksfuß prompt ein Tor in seinem Debütspiel. Damit brach er Altersrekorde gleich im Doppelpack.

Was dieser Junge in seinen 17 Jahren schon alles abgeräumt hat! Lamine Yamal sammelte bereits fleißig Titel und Erfolge. Mit Barcelona holte er in einer Saison Meisterschaft, Pokal und Supercup. In der spanischen Nationalmannschaft gehörte er beim EM-Titelgewinn 2024 zu den Leistungsträgern. Dazu kommen 73 Einsätze in der La Liga, 23 Spiele in der Champions League und 19 Länderspiele – und der Teenager ist gerade erst am Anfang.

Barca ist überzeugt, dass Lamine Yamal noch weitere Meilensteine setzen wird: „Lamine Yamal hat schon bei so vielen Siegen eine entscheidende Rolle für die Blaugrana übernommen.“ In dieser Saison glänzte er auch in den vier Clasico-Triumphen. Individuell räumte Lamine außerdem ordentlich ab: Er gewann die Golden Boy Trophy, die Kopa Trophy und wurde bei den renommierten Laureus Awards ausgezeichnet. Ganz klar, der Junge ist ein absolutes Versprechen für die Zukunft – und Barcelona ist heilfroh, ihn langfristig unter Vertrag zu haben.

