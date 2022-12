Kroatien – Marokko: Spieler verlässt unter Tränen den Platz – Bundesligist in Sorge

Bevor am Sonntag das große Finale bei der WM steigt, kam es am Samstag (17. Dezember) zum Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko.

Mit von der Partie war auch ein Bundesliga-Star, der bei Kroatien – Marokko unter Tränen den Platz verließ. Sein Klub macht sich dementsprechend jetzt große Sorgen um ihn.

Kroatien – Marokko: Star verlässt unter Tränen den Platz

Was war passiert? In der 59. Minute lag Hoffenheims Andrej Kramaric plötzlich am Mittelkreis auf dem Boden. Der Kroate hatte zuvor bei einer Flanke die Kugel bekommen, rutschte allerdings weg und hatte mit Schmerzen zu kämpfen.

Als dann die kroatischen Ärzte zu ihm liefen, zeigte er auf seinen Oberschenkel. Nach einer kurzen Behandlung gab es dann bittere Gewissheit für den Stürmer von der TSG Hoffenheim: Es geht nicht mehr weiter.

Bei Kroatien – Marokko musste Hoffenheims Andrej Kramaric unter Tränen den Platz verlassen. Foto: IMAGO / Matthias Koch

Unter Tränen verließ Kramaric dann den Platz und in Sinsheim wird man das Ganze mit großen Sorgen verfolgt haben. Schließlich ist der Angreifer bei der TSG gesetzt. Ob der kroatische Nationalspieler jetzt lange ausfallen wird, zeigt sich wohl in den kommenden Wochen, wenn er untersucht wird.

Kroatien – Marokko: Traumtore im Spiel um Platz 3

Kramaric musste die restlichen 30 Minuten dann von der Bank aus verfolgen und sah dabei zu, wie seine Mitspieler die knappe 2:1-Führung über die Zeit brachten. Bereits nach sieben Minuten brachte Josko Gvardiol die Kroaten durch eine tolle Kombination in Führung.

Wenig später glich Marokko durch Achraf Dari (9.) aus. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff erzielte Mislav Orsic ein Traumtor aus rund 20 Metern. Nach dem Seitenwechsel blieb es beim Ergebnis und Kroatien konnte im „kleinen Finale“ immerhin über die Bronzemedaille jubeln.

Mehr News für dich:

Am Sonntag (18. Dezember, 16 Uhr) kommt es dann zum Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich. Dann wird sich zeigen, ob Lionel Messi seinen ersten Titel holen kann oder Kylian Mbappe und die Franzosen den Weltmeistertitel verteidigen werden.