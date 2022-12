Kroatien – Brasilien: Fans fällt die Kinnlade herunter – dieser Geniestreich lässt alles beben

Im ersten Viertelfinale der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft traf Kroatien auf Brasilien. Besonders von den Brasilianern hat man dabei einen fußballerischen Leckerbissen erwartet, der nicht zuletzt auch wegen den bisherigen Leistungen und besonders dem Auftritt gegen die Schweiz durchaus möglich schien.

Lange Zeit war das Spiel Kroatien gegen Brasilien ohne größere Höhepunkte, bis Neymar in der ersten Halbzeit der Verlängerung eben genau diesen erhofften Geniestreich ausgepackt hat.

Kroatien – Brasilien: Neymar zaubert

Ein über weite Strecken ereignisloses Spiel zwischen dem Vize-Weltmeister von 2018 und dem fünfmaligen Weltmeister ging nach 90 Minuten mit einem torlosen Unentschieden folgerichtig in die Verlängerung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung sollte es dann typisch brasilianisch werden.

Neymar leitete den Angriff selbst ein und rannte zentral auf die Defensive kroatische Abwehr zu. Dann spielte der Offensivspieler einen Doppelpass mit Rodrygo, dann im Strafraum einen mit Paqueta, ehe er mit einem geschickten Körpereinsatz den kroatischen Torhüter umkurvte und den Ball aus spitzem Winkel im Netz unterbrachte.

Kroatien – Brasilien: Fans flippen aus

Die Art und Weise wie der Offensivspieler der Brasilianer die zwischenzeitliche Führung für sein Land erzielte, versetzte viele Fans in Ekstase. „Genie, Monster, Riese“, schreibt das brasilianische Portal „desimpedidos“ auf Twitter. „Neymars Tor ist ein großartiges Tor, eines dieser Juwelen, bei denen es unvermeidlich ist, innezuhalten und zu applaudieren“, ergänzt ein weiterer Fan.

In einem Video von „FOX Soccer“ ist derweil zu sehen wie die brasilianischen Fans in Rio de Janeiro den Führungstreffer durch ihren Superstar erlebten. Die Freude kannte dabei keine Grenzen – zumindest bis Bruno Petkovic den Ausgleich drei Minuten vor dem Ende des Spiels erzielte und Brasilien im Elfmeterschießen an den Kroaten scheiterte.