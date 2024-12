Klub-WM – Auslosung im Live-Ticker: Hammer-Gegner für BVB und FC Bayern?

Ab Sommer 2025 gibt es einen neuen Wettbewerb – und der hat es in sich: die Klub-Weltmeisterschaft. Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 werden 32 Mannschaften aus der ganzen Welt um die neue, begehrte Trophäe kämpfen. Bei dieser Klub-WM sind auch Borussia Dortmund und der FC Bayern München dabei.

Schon sechs Monate vor dem Start wirft die Klub-WM ihre Schatten voraus. Am Donnerstag (5. Dezember) findet in Miami um 19 Uhr nämlich die Auslosung statt. Droht den beiden deutschen Vertretern eine Hammer-Gruppe?

Klub-WM – Auslosung im Live-Ticker

So ganz neu ist die Klub-WM tatsächlich aber nicht. Bisher traten in dem Format nur sieben Mannschaften gegeneinander an. Das Mini-Turnier wurde dann immer im Winter ausgetragen. Nun feiert das neue Format im Sommer 2025 seine Premiere. Alle Infos zur Auslosung gibt es hier in unserem Live-Ticker.

Topf 1: Bayern München, Manchester City (England), Real Madrid (Spanien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (alle Brasilien), River Plate (Argentinien)

Bayern München, Manchester City (England), Real Madrid (Spanien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (alle Brasilien), River Plate (Argentinien) Topf 2: Borussia Dortmund, FC Chelsea (England), Inter Mailand, Juventus Turin (beide Italien), FC Porto, Benfica Lissabon (beide Portugal), Atletico Madrid (Spanien), RB Salzburg (Österreich)

Borussia Dortmund, FC Chelsea (England), Inter Mailand, Juventus Turin (beide Italien), FC Porto, Benfica Lissabon (beide Portugal), Atletico Madrid (Spanien), RB Salzburg (Österreich) Topf 3: Al-Hilal (Saudi-Arabien), Ulsan HD FC (Südkorea), Wydad Casablanca (Marokko), Al Ahly SC (Ägypten), CF Monterrey, Club Leon (beide Mexiko), Boca Juniors (Argentinien), Botafogo (Brasilien)

Al-Hilal (Saudi-Arabien), Ulsan HD FC (Südkorea), Wydad Casablanca (Marokko), Al Ahly SC (Ägypten), CF Monterrey, Club Leon (beide Mexiko), Boca Juniors (Argentinien), Botafogo (Brasilien) Topf 4: Urawa Red Diamonds (Japan), Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Esperance Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns (Südafrika), CF Pachuca (Mexiko), Inter Miami, Seattle Sounders (beide USA), Auckland City (Neuseeland)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.22 Uhr: Vor der Auslosung wurde auch verkündet, bei welchem Anbieter das Turnier zu sehen sein wird. Hier gibt es alle Infos.

16.49 Uhr: Während der FC Bayern München in Topf 1 ist und damit vielen Top-Klubs aus dem Weg geht, befindet sich der BVB in Lostopf 2. Es drohen Spitzenvereine wie Manchester City, Real Madrid oder Paris Saint-Germain.

15.18 Uhr: In Miami werden die 32 teilnehmenden Mannschaften in acht Vierergruppen aufgeteilt und die jeweils beiden besten Teams ziehen ins Achtelfinale ein, danach wird im K.o.-Modus der Sieger ermittelt. Eigentlich nehmen nur zwei Teams aus jedem Land teil. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn mehr als zwei Mannschaften zwischen 2021 und 2024 den wichtigsten Wettbewerb eines Kontinents gewonnen haben.

Mehr Nachrichten für dich:

14.35 Uhr: Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 findet der Wettbewerb statt. 32 der weltweit führenden Mannschaften treffen dann in den USA aufeinander. Das Turnier findet dann nicht mehr jährlich, sondern alle vier Jahre statt.

Donnerstag, 5. Dezember, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der FIFA Klub-WM 2025, die im Sommer in Miami stattfindet. Alle Infos zur Auslosung gibt es hier bei uns im Live-Ticker.