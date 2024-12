Klub-WM – Auslosung im Live-Ticker: BVB mit Losglück – machtbare Gegner für die Bayern

Ab Sommer 2025 gibt es einen neuen Wettbewerb – und der hat es in sich: die Klub-Weltmeisterschaft. Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 werden 32 Mannschaften aus der ganzen Welt um die neue, begehrte Trophäe kämpfen. Bei dieser Klub-WM sind auch Borussia Dortmund und der FC Bayern München dabei.

Schon sechs Monate vor dem Start wirft die Klub-WM ihre Schatten voraus. Am Donnerstag (5. Dezember) findet in Miami um 19 Uhr nämlich die Auslosung statt. Droht den beiden deutschen Vertretern eine Hammer-Gruppe?

Klub-WM – Auslosung im Live-Ticker

So ganz neu ist die Klub-WM tatsächlich aber nicht. Bisher traten in dem Format nur sieben Mannschaften gegeneinander an. Das Mini-Turnier wurde dann immer im Winter ausgetragen. Nun feiert das neue Format im Sommer 2025 seine Premiere. Alle Infos zur Auslosung gibt es hier in unserem Live-Ticker.

Gruppe A: Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami

Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami Gruppe B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders Gruppe C: FC Bayern München , Auckland City, Benfica Lissabon, Boca Juniors

, Auckland City, Benfica Lissabon, Boca Juniors Gruppe D: Flamengo, Esperance Tunis, FC Chelsea, Club Leon

Flamengo, Esperance Tunis, FC Chelsea, Club Leon Gruppe E: River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, Inter Mailand

River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, Inter Mailand Gruppe F: Fluminense, Borussia Dortmund , Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

Fluminense, , Ulsan HD, Mamelodi Sundowns Gruppe G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain FC, Juventus Turin

Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain FC, Juventus Turin Gruppe H: Real Madrid, Al-Hilal, CF Pachuca, RB Salzburg

20.33 Uhr: Der letzte Verein ist CF Pachuca, der in die Gruppe mit Real Madrid, Al-Hilal und RB Salzburg kommt.

20.32 Uhr: Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wird in die Gruppe G gelost und bekommt es mit Manchester City, Wydad Casablanca und Juventus Turin.

20.30 Uhr: Die Seattle Sounders spielen in der Gruppe B gegen PSG, Atletico und Botafogo.

20.29 Uhr: Die Urawa Red Diamonds aus Japan werden aus dem Topf geholt. Und es wird Gruppe E.

20.27 Uhr: Mamelodi Sundowns ist der dritte Gegner von Borussia Dortmund. Eine ebenfalls einfache Gruppe für den BVB.

20.25 Uhr: Die Gruppe D bekommt mit Esperance Tunis die vierte Mannschaft dazu.

20.22 Uhr: Auckland City wird der dritte Gegner des FC Bayern München. Damit steht die Gruppe C. Eine durchaus einfache Gruppe für den deutschen Rekordmeister.

20.19 Uhr: Jetzt werden die Mannschaften aus Topf 4 zugelost. Der erste Klub ist Inter Miami mit Superstar Lionel Messi. Der gastgebende Verein trifft in der Gruppe A auf Palmeiras, Porto und Al Ahly.

20.15 Uhr: Der marokkanische Klub Wydad Casablanca kommt in die Gruppe G mit Manchester City und Juventus Turin. Bedeutet auch, dass Al-Hilal in die Gruppe H mit Real Madrid und Salzburg kommt.

20.13 Uhr: Auch der BVB hat seinen zweiten Gegner. Ulsan HD aus Japan kommt in die Gruppe F.

20.12 Uhr: Und der nächste mexikanische Klub: CF Monterrey wandert in die Gruppe E mit River Plate und Inter Mailand.

20.10 Uhr: Club Leon aus Mexiko kommt in die Gruppe D mit Flamengo und Chelsea.

20.08 Uhr: Der FC Bayern München hat seinen zweiten Gegner: Die Boca Juniors aus Brasilien kommen in die Gruppe C.

20.05 Uhr: Al Ahly aus Ägypten wird in die Gruppe A gelost zu Palmeiras und Porto.

20.03 Uhr: Die erste Mannschaft aus Lostopf 3 ist Botafogo aus Brasilien. Der Klub kommt in die Gruppe B mit PSG und Atletico.

20.00 Uhr: Bevor es mit Lostopf 3 weitergeht, werden erstmal die zwölf Stadien vorgestellt.

19.56 Uhr: Nächste Hammer-Gruppe! Juventus Turin trifft unter anderem auf Manchester City. Somit steht auch für Real Madrid der zweite Gegner fest. Es ist RB Salzburg aus Österreich. Topf 2 ist somit auch zu Ende gezogen.

19.55 Uhr: Jetzt hat auch Borussia Dortmund seinen ersten Gegner. Der BVB kommt in eine Gruppe mit Fluminense.

19.53 Uhr: Inter Mailand wandert in die Gruppe E mit River Plate.

19.51 Uhr: Das nächste Duell mit Benfica Lissabon! Der FC Bayern trifft auf den portugiesischen Traditionsverein. Erst vor Kurzem hat sich der deutsche Rekordmeister knapp mit 1:0 durchgesetzt.

19.50 Uhr: Atletico Madrid kommt in eine Gruppe mit PSG. Ein echtes Topspiel zwischen zwei europäischen Spitzenklubs.

19.48 Uhr: Der FC Chelsea kommt in die Gruppe D.

19.45 Uhr: Jetzt geht es mit Topf 2 weiter. Der erste Klub ist der FC Porto, der in die Gruppe A kommt.

19.42 Uhr: Topf 1 ist gezogen. Die Bayern sind in der Gruppe C. Champions-League-Sieger Real Madrid befindet sich in der Gruppe H und Manchester City in der Gruppe G.

19.37 Uhr: Die erste Mannschaft, die gezogen wird, ist Palmeiras. Der brasilianische Klub kommt in die Gruppe A.

19.34 Uhr: Nach mehr als einer halben Stunde geht es endlich los. Hat jetzt auch lang genug gedauert.

19.17 Uhr: Bevor die Auslosung startet, wird erstmal viel über das neue Turnier gesprochen. Die FIFA zeigt zudem die neue Trophäe, um die die Teams kämpfen werden. Schon vor Kurzem machte der Weltverband es offiziell.

19.10 Uhr: Der neue US-Präsident Donald Trump darf natürlich auch nicht fehlen. In einer Videobotschaft sagt er: „Es wird ein unglaubliches Event. Ich werde versuchen, dabei zu sein, wenn ich kann.“ Ansonsten lobt er FIFA-Boss Gianni Infantino.

19.04 Uhr: Und los geht’s! Die Zeremonie in Miami beginnt.

18.23 Uhr: In wenigen Minuten geht es endlich los. Die Spannung steigt.

17.45 Uhr: Vor der Auslosung wurde auch verkündet, bei welchem Anbieter das Turnier zu sehen sein wird. Hier gibt es alle Infos.

16.49 Uhr: Während der FC Bayern München in Topf 1 ist und damit vielen Top-Klubs aus dem Weg geht, befindet sich der BVB in Lostopf 2. Es drohen Spitzenvereine wie Manchester City, Real Madrid oder Paris Saint-Germain.

15.18 Uhr: In Miami werden die 32 teilnehmenden Mannschaften in acht Vierergruppen aufgeteilt und die jeweils beiden besten Teams ziehen ins Achtelfinale ein, danach wird im K.o.-Modus der Sieger ermittelt. Eigentlich nehmen nur zwei Teams aus jedem Land teil. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn mehr als zwei Mannschaften zwischen 2021 und 2024 den wichtigsten Wettbewerb eines Kontinents gewonnen haben.

14.35 Uhr: Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 findet der Wettbewerb statt. 32 der weltweit führenden Mannschaften treffen dann in den USA aufeinander. Das Turnier findet dann nicht mehr jährlich, sondern alle vier Jahre statt.

Donnerstag, 5. Dezember, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der FIFA Klub-WM 2025, die im Sommer in Miami stattfindet. Alle Infos zur Auslosung gibt es hier bei uns im Live-Ticker.