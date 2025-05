Kevin de Bruyne vor Knaller-Wechsel – Top-Klub wirbt öffentlich um Mittelfeld-Star

Es könnte einer der Wechsel des Sommers werden: Kevin De Bruyne steht angeblich kurz vor einem Transfer zur SSC Neapel. Der belgische Mittelfeldstar hat in England und Deutschland bereits Fußabdrücke hinterlassen und könnte jetzt in Italien auftrumpfen.

Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna macht die Lage klar: De Bruyne sei „sehr nah“ dran an einem Wechsel, erklärte er öffentlich. Auch Präsident Aurelio De Laurentiis heizte die Gerüchte kürzlich an. „Wir meinen es ernst mit ihm“, betonte er im TV.

Gerüchte um einen möglichen Wechsel gibt es schon lange. Nun scheinen sich diese endlich zu bewahrheiten. Neapel will nach dem Meistertitel die europäische Spitze dauerhaft angreifen, und Kevin De Bruyne soll dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Neapel plant Großes mit Kevin De Bruyne

Obwohl Kevin De Bruyne bereits 33 Jahre alt ist, soll er einen Dreijahresvertrag erhalten. Für Präsident De Laurentiis wäre der Transfer ein Statement. „Er ist ein Champion, es wäre ein Zeichen und perfekt für unser Projekt“, erklärte er in der Zeitung „Il Mattino di Napoli“. Die Tatsache, dass der Belgier ablösefrei zu haben ist, macht den Deal noch attraktiver. Sein Vertrag bei Manchester City läuft nach zehn Jahren aus.

+++ Paukenschlag um Florian Wirtz – Fußball-Europa hält den Atem an +++

In Manchester wird man Kevin De Bruyne trotzdem würdig verabschieden. Vor dem Etihad Stadium wird er neben Legenden wie Sergio Agüero, David Silva und Vincent Kompany als Statue verewigt.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Kevin De Bruyne als Teil eines Masterplans

Auch für Trainer Antonio Conte gibt es positive Nachrichten. Entgegen anderslautenden Berichten bleibt der Erfolgscoach in Neapel und geht nicht zu Juventus zurück. Gemeinsam mit De Bruyne soll nun das nächste Kapitel des Vereins geschrieben werden. Für die Fans von Neapel wäre der Deal ein weiterer Grund, von großen Abenteuern in Europa zu träumen. Kevin De Bruyne könnte der fehlende Baustein sein, der den Verein auf das nächste Level hebt. Alles deutet darauf hin, dass der belgische Spielmacher in Kürze die italienische Serie A bereichern wird. Nur die offizielle Bestätigung fehlt noch.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.