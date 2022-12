Katar: Bei Brasilien-PK – Eklat vor laufender Kamera! „Was für ein Idiot“

Aktuell ruht der Ball bei der WM in Katar, bis am Freitag (9. Dezember) dann die Viertelfinal-Begegnungen ausgetragen werden. Dann trifft Top-Favorit Brasilien um 16 Uhr auf Kroatien.

Vor der Begegnung war Superstar Vinicius Junior auf der Pressekonferenz, als es dann vor laufender Kamera zu einem Eklat kam. Schuld daran ist der Pressesprecher von Brasilien, der heftige Kritik einstecken muss.

Katar: Eklat vor laufender Kamera

Am Mittwoch (7. Dezember) stellte sich Vinicius Junior auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Der 22-Jährige sprach dabei über das kommende Viertelfinalspiel gegen Kroatien. Brasilien geht als Favorit in die Begegnung. Vor allem nach der mehr als nur überzeugenden Vorstellung gegen Südkorea (4:1) trauen viele den Südamerikanern sogar den WM-Titel zu.

Als Vinicius Junior über den kommenden Gegner sprach und die Fragen beantwortete, kam es plötzlich zu einer kuriosen Szene. Eine Katze sprang auf das Pult und unterbrach den Superstar von Real Madrid.

Der Offensivakteur nahm den Vorfall mit Humor. Ganz anders dagegen reagierte der brasilianische Pressesprecher Vinicius Rodrigues, der die Katze ziemlich rabiat packte und vom Pult schmiss. Sichtlich geschockt zeigte sich der Brasilien-Star von der Vorgehensweise seines Landmannes.

Brasilianischer Pressesprecher kassiert heftige Kritik

Dementsprechend gab es auch viel Kritik in den sozialen Netzwerken. „Was für ein Idiot! Die Katze hat doch niemandem etwas getan. Sie saß da friedlich, ohne jemanden zu stören“, „Das ist einfach nur unglaublich. Ich hoffe wirklich, dass es dafür eine Strafe gibt“ und „Die arme Katze. Er hätte da etwas sanfter zupacken sollen“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

In Katar sind streuende Katzen nicht unüblich. Ob in den Straßen, in den Läden oder auch am Strand – die Katzen sind immer zu sehen.