Julian Nagelsmann: Bundestrainer bleibt keine andere Wahl – Forderung wird immer lauter

Diesen Auftritt dürfte Julian Nagelsmann ganz genau verfolgt haben. In wenigen Wochen nominiert der Bundestrainer bereits seinen EM-Kader. Am 16. Mai wird es ernst – dann blicken alle Spieler, die sich Chancen ausrechnen nach Berlin.

Nach dem Finaleinzug von Borussia Dortmund in der Champions League, wirkt es nun fast so, als käme Julian Nagelsmann an einem BVB-Profi nicht mehr vorbei. Die Rufe nach Mats Hummels bei der Heim-EM werden immer lauter.

Julian Nagelsmann: Hummels bewirbt sich

Was für eine Leistung! Borussia Dortmund schafft das Wunder und kämpft nach elf Jahren erneut in Wembley um den Henkelpott. Einen ganz großen Anteil daran hatte Mats Hummels. Bereits im Hinspiel hatte der Innenverteidiger für eine blitzsaubere Leistung die UEFA-Auszeichnung des Man of the Match erhalten.

Im Rückspiel hielt er mit seinen Kollegen dann nicht nur erneut hinten dicht, sondern köpfte vorne auch noch das entscheidende Tor nach Brandt-Ecke. Wieder Man of the Match und der Einzug ins Finale – ein perfekter Abend für Borussia Dortmund. Gleichzeitig aber auch eine Ansage an Julian Nagelsmann.

Fan-Rufe werden lauter

Zuletzt hatte Hummels nicht mehr zum DFB-Aufgebot gehört. Ein Einsatz bei der EM rückte in weite Ferne, als er zwischenzeitlich auch in Dortmund wochenlang auf der Bank saß. Doch zuletzt erreichte er wieder Spitzen-Niveau, weshalb auch zahlreiche Fans jetzt die Nominierung für die Europameisterschaft fordern.

„Dieser Mann hier hat es allen bewiesen!“, kommentierte ein Fan auf „X“, „Mats Hummels zur EM!“, „Schon immer gesagt, Mats Hummels ist wie ein feiner Wein gealtert. Der. Muss. Mit. Zur. EM“, hieß es sogar von einem Anhänger aus Gelsenkirchen. „So einen erfahrenen Big Game Player wie Mats Hummels kannst du bei dieser EM nicht zu Hause lassen“, heißt es zudem.

Julian Nagelsmann hat mehr Platz

Spätestens seit die UEFA beschlossen hat, dass den Nationaltrainern statt 23 Kaderplätze 26 zur Verfügung gestellt werden, gibt es aus Sicht vieler keine zwei Meinungen mehr: Hummels muss dabei sein.

Eine Nominierung von Julian Nagelsmann könnte dem Innenverteidiger aufgrund des frühen Nominierungsdatum sogar fürs CL-Finale sogar noch einen zusätzlichen Motivationsschub geben.