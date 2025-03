Julian Nagelsmann: Schock für den Bundestrainer – ist sein Aus besiegelt?

Bayer-Leverkusen-Spieler Florian Wirtz bekam bei der 0:2-Pleite gegen Werder Bremen einen heftigen Treffer ab, musste verletzt ausgewechselt werden. Doch nicht nur für die Leverkusener war es eine bittere Szene. Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann sind sie womöglich keine guten Nachrichten.

Große Sorge um Florian Wirtz! Ist sein Aus in der Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele gegen Italien (20. und 23. März) jetzt besiegelt? Für Julian Nagelsmann wäre es eine echte Hiobsbotschaft, denn nicht nur in Leverkusen, sondern auch in der Nationalmannschaft, ist der Shooting-Star ein Leistungsträger.

Julian Nagelsmann schaut besorgt auf Wirtz

Wie „Sport1“ berichtet, musste Wirtz nach dem üblen Tritt die BayArena schon vor Spielende und auf Krücken verlassen. Außerdem trug er eine Bandage um seinen Knöchel. Beunruhigende Indizien, die für eine ernsthafte Verletzung des 21-Jährigen sprechen könnten.

Wirtz kam direkt in ein Krankenhaus. „Er wird weiter untersucht. Da will ich nicht spekulieren“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Und auch Leverkusen-Trainer Xabi Alonso wollte sich mit einer Prognose zurückhalten: „Wir haben noch keine Ergebnisse, das müssen wir abwarten.“

Szene geschah kurz nach der Halbzeit

Wirtz kam erst in der Halbzeitpause für Emiliano Buendia ins Spiel. Die üble Szene geschah in der 52. Minute: Mitchell Weiser erwischte Wirtz mit offener Sohle voll am rechten Fuß. Weiser spitzelte dem Nationalspieler den Ball weg, stand dann kurzzeitig auf dem Knöchel von Wirtz. Für das Foul bekam der Bremer aber nur die Gelbe Karte.

Sowohl die deutsche Nationalmannschaft als auch Bayer Leverkusen bangen jetzt um einen längeren Ausfall von Florian Wirtz. Wie schwer er wirklich verletzt ist, ist bislang offen. Schon am Dienstag (11. März) steht für die Werkself das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern an. Am vergangenen Mittwoch hatte Bayern das Hinspiel bereits mit 3:0 gewonnen.