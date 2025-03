Julian Nagelsmann: Nach Vertragshammer – ist der DFB-Abschied plötzlich doch ein Thema?

Julian Nagelsmann hat die deutsche Fußballnationalmannschaft zweifelsohne wieder in die Spitze des internationalen Fußballs gebracht. Der Bundestrainer hat seinen Vertrag kürzlich sogar bis 2028 verlängert und so sein Bekenntnis zur Nationalmannschaft unterstrichen.

Vor Kurzem hat Bayern-Boss Uli Hoeneß über die Entlassung des Ex-Bayern-Trainers gesprochen. Dabei hat er deutlich betont, dass er Julian Nagelsmann durchaus nochmal beim deutschen Rekordmeister sehen würden.

Julian Nagelsmann: Hoeneß spricht Klartext zum Bayern-Aus

Das Nagelsmann-Aus bei den Bayern im März 2023 war ein echter Knall in Fußballdeutschland. Der 37-Jährige wurde – nahezu grundlos – vor die Tür gesetzt, weil die damaligen Bayern-Bosse unbedingt Thomas Tuchel zum FCB lotsen wollen. Hoeneß sieht das Vorgehen, das der Rekordmeister gewählt hatte, als großen Fehler an.

„Da habe ich ihm gleich gesagt, dass ich zum Beispiel den Zeitpunkt schwierig finde. Und wie das dann gelaufen ist, Julian war im Urlaub und nicht zu erreichen – so geht es einfach nicht. Eine Trennung kann man machen, aber sie muss geregelt ablaufen“, so Hoeneß gegenüber der „Abendzeitung“.

„Oliver (Kahn: Anm. d. Red.) und Hasan (Salihamidzic; Anm. d. Red.) hatten Thomas Tuchel schon mehr oder weniger zugesagt. Und was willst du dann machen? Es gab für uns nur zwei Möglichkeiten: Entweder, die Entlassung zu verhindern, dann hätten die zwei aber ebenso ihren Hut nehmen können. Oder das mit ihnen durchzuziehen“, ergänzte er deutlich.

Hoeneß öffnet die Tür für eine Nagelsmann-Rückkehr

Kahn und Salihamidzic werden wohl so schnell nicht zu den Bayern zurückkehren. Bei Nagelsmann könnte dies anders aussehen – wenn es nach Hoeneß gehen würde. „Zwischen dem FC Bayern und Julian ist das Tischtuch nicht zerschnitten“, so der 73-Jährige. Allerdings betonte er auch, dass dieses Szenario in naher Zukunft wohl nicht realistisch sei.

„Aktuell stellt sich die Frage nicht, aber in ein paar Jahren, wenn er mal nicht mehr beim DFB tätig sein sollte und wir einen Trainer suchen sollten, wird er sicher auch einer derjenigen sein, über die man nachdenken kann“, so Hoeneß. Allerdings betonte er auch, dass er mit Vincent Kompany derzeit sehr zufrieden sei.