Julian Nagelsmann greift ganz tief in die Trickkiste – irre Maßnahme für DFB-Team

Nach dem erfolgreichen Auftakt will Bundestrainer Julian Nagelsmann weitere Schritte gehen, um sich und sein Team bestmöglich auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land vorzubereiten.

Dafür greift Julian Nagelsmann ganz schön tief in die Trickkiste – genauer gesagt in die Töne-Trickkiste. Denn mit einer irren Maßnahme will der Coach seine Mannschaft auf die EM heiß machen.

Julian Nagelsmann greift ganz tief in die Trickkiste

Auf die deutsche Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann kommen zwei schwere Spiele zu. Am Samstag (18. November, 20.45 Uhr) steht das Heimspiel in Berlin gegen die Türkei an und am Dienstag (21. November, 20.45 Uhr) gastiert das DFB-Team in Wien bei Österreich.

Um die Mannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 zu motivieren, wurde nun ein Motivationslied des deutschen Rappers Kontra K ausgewählt, das die Spieler bei jeder Aufwärm-Einheit über den ganzen Platz hören werden.

Dabei geht es um das Lied „Erfolg ist kein Glück“. Nagelsmann habe auf ausdrücklichem Wunsch hin seinem Trainerteam mitgeteilt, bis zur Europameisterschaft bei den Einheiten das Lied laufen zu lassen. Unter den Spielern ist Kontra K wohl auch sehr beliebt.

Nagelsmann will Team auf die EM heiß machen

Mit diesem Trick will Julian Nagelsmann bei der Mannschaft schon mehrere Monate vor Turnierbeginn für Stimmung sorgen. Deshalb soll schon beim Trainingsbeginn diese „Erfolgsformel“ verinnerlicht werden. Eine Passage des Liedes lautet: „Ohne große Opfer, gibt es keine großen Siege. Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist.“ BVB-Star Niclas Füllkrug ist von der Musik begeistert. „Es war erfrischend, es war etwas anderes“, sagte der Stürmer.

Aber nicht nur deutscher Rap war auf dem Trainingsplatz in Frankfurt zu hören. So wurden auch der Queen-Klassiker „Don’t stop me now“ und der Rock-Hit „Can’t stop“ von den Red Hot Chili Peppers abgespielt.

Ob das der Mannschaft was bringt, wird sich dann zeigen. Nagelsmann will nach dem 3:1-Sieg gegen die USA und dem 2:2-Unentschieden gegen Mexiko weiterhin ungeschlagen bleiben.