Julian Nagelsmann: Vertragshammer? DFB-Boss wird deutlich: „Alle Ampeln stehen auf grün“

Julian Nagelsmann hat die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze geführt! Durch eine starke EM im eigenen Land und eine gute Nations-League-Saison, bei der man nun im Viertelfinale steht, hat sich das DFB-Team wieder mächtig stabilisiert.

Die Ziele von Julian Nagelsmann sind groß: Er möchte unbedingt die Nations League gewinnen, ehe 2026 die WM an der Reihe ist. Bis zum Ende des Turniers in Nord- und Mittelamerika läuft sein jetziger Vertrag. Doch bindet er sich noch vor dem Turnier langfristig an den DFB?

Julian Nagelsmann: Neuer Vertrag noch vor der WM?

Der DFB ist mit der Arbeit von Nagelsmann hochzufrieden und auch der Ex-Bayern-Coach fühlt sich in der Rolle als Bundestrainer sehr wohl. Zu Beginn seiner Amtszeit war eigentlich klar, dass er früher oder später in den Vereinsfußball zurückkehren würde. Doch lässt Nagelsmann sich damit noch mehr Zeit als zunächst angenommen?

DFB-Boss Andreas Rettich machte deutlich, dass die Verbandsführung einem solchen Deal jederzeit zustimmen würde. „Es gibt aus meiner Sicht etwas Entscheidenderes als diese Frage nach dem Zeitpunkt. Die Wertschätzung für Julian ist bei uns allen so groß, dass alle Ampeln auf Grün stehen“, so der DFB-Geschäftsführer.

„Aber gleichzeitig befinden wir uns auch noch eineinhalb Jahre vor der WM und dem Vertragsende, wir müssen uns auch nicht selbst überholen“, sagte Rettig im Interview mit dem „Kicker“.

Voller Fokus auf die Nations League

Sowohl für den DFB als auch für Nagelsmann zähle derzeit nur eines: der mögliche Erfolg in der Nations League. „Ich muss gestehen, dass ich vor meiner Tätigkeit beim DFB dachte: Was soll eigentlich dieser Wettbewerb? Ich hatte dazu eher eine kritische Distanz. Aber unser Trainer hat es im Verbund mit der Mannschaft geschafft, dass die Nations League nun eine Relevanz besitzt“, sagte Rettig.

Sollte das DFB-Team gegen Italien weiterkommen und in das Halbfinale einziehen, würde das Final-Four-Turnier in Deutschland stattfinden. „Wir würden uns sehr freuen, die tolle Zeit aus dem EM-Sommer in Herzogenaurach noch einmal aufleben lassen zu können“, sagte Rettig zu dem möglichen Highlight.