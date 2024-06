Julian Nagelsmann: Europameister übt harsche Kritik – „Nimmt das extrem persönlich“

Die EM 2024 rückt immer näher, die Vorfreude steigt nahezu täglich. Das dürfte auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team gelten. Vor allem Nagelsmann steht derzeit enorm im Fokus. Schafft er es, die Mannschaft zum Titel im eigenen Land zu führen?

Vor Beginn der EM 2024 gibt es für den DFB-Coach von einem ehemaligen Nationalspieler dicken Gegenwind. Fredi Bobic äußert im „Playboy“-Interview Kritik an Julian Nagelsmann. Vor allem eines stört den Europameister von 1996.

Julian Nagelsmann: Bobic schießt gegen DFB-Coach

Bobic kennt den deutschen Fußball bestens, war jahrelang selbst Profi und später Manager bei diversen deutschen Klubs. Mit Blick auf die Europameisterschaft hat er eine klare Meinung: Es kann weit gehen. Auch, weil es ein Vorteil sei, nicht als absoluter Top-Favorit ins Turnier zu gehen.

Für den ganz großen Coup gibt er der Nationalmannschaft einige Tipps mit auf den Weg. „Wir haben damals wirklich immer nur von Spiel zu Spiel gedacht, was ja oft als Floskel abgetan wird. Und: Wir wollten diese Spiele mit aller Macht gewinnen. Wir hatten das größere Herz und waren wohl einfach willensstärker. Ich habe immer gesagt, nicht die besten Elf gewinnen, sondern der beste Kader gewinnt. Das Team, das am meisten zusammenhält“, so Bobic.

Auch zu Nagelsmann hat der Ex-Hertha-Manager deutliche Worte. „Er nimmt Niederlagen extrem persönlich. Er muss da sicher noch souveräner werden“, so der 52-Jährige. Grundsätzlich hält Bobic Nagelsmann jedoch für den richtigen Trainer für die kommende EM.

Bobic deutlich: „Der Falsche für den Posten“

Anders beurteilt Bobic den Posten des DFB-Geschäftsführers. „Ich finde einfach, dass er (Andreas Rettig, Anm.d.Red.) der Falsche für den Posten ist. Ich habe Probleme mit Menschen, die heute auf der einen Seite, morgen auf der anderen Seite arbeiten und immer wieder schlecht über die jeweils andere Seite reden. Es gäbe viele gute Kandidaten“, macht Bobic deutlich.

„Ich bin auch nicht der richtige Mann für den DFB, um das mal klar zu sagen. Wenn der DFB seine Strukturen nicht massiv verändert, sehe ich große Probleme auf den Verband zukommen“, betont Bobic – deutliche Worte des Fußballfunktionärs!