Jürgen Klopp: Pikanter Bericht! Kommt es zum Sensationswechsel?

Seit Januar 2025 ist Jürgen Klopp Global Sports Director im RB-Kosmos. Sein Wechsel zu Red Bull hat hohe Wellen geschlagen, vor allem bei den Fans von Borussia Dortmund ist er mit diesem Schritt in Ungnade gefallen. In den kommenden Jahren soll er sämtliche RB-Klubs noch erfolgreicher machen. Sein Engagement bei RB ist auf viele Jahre angelegt.

Doch nun kommt ein Gerücht rund um Jürgen Klopp auf, das erneut für Aufsehen sorgt. Wirft der Ex-Coach seine Pläne über Board, um einen absoluten Top-Klub zu übernehmen? Es wäre ein echter Hammer!

Jürgen Klopp: Madrid-Wechsel plötzlich ein Thema?

Im Sommer 2024 hat er Liverpool verlassen, im Januar 2025 heuerte er bei Red Bull an. Folgt nach nur sechs Monaten schon wieder der nächste Wechsel? Laut der spanischen Tageszeitung „Sport“ beschäftigt sich Champions-League-Rekordsieger Real Madrid angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Klopp.

Carlo Ancelotti stehe intern mehr und mehr zum Diskurs, eine Trennung im Sommer wird immer wahrscheinlicher. Und die Option Jürgen Klopp als Nachfolger Ancelottis soll schon jetzt immer intensiver ausgelotet werden. Laut „Sport“ haben mehrere Insider in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass Klopps Name in der königlichen Chefetage immer häufiger fällt.

++ Jürgen Klopp im Sommer Leipzig-Coach? Jetzt ist alles klar! ++

Derzeit ist Real sowohl in der Liga als auch in der Champions League alles andere als auf Titelkurs. Intern soll Klopp einer der wenigen Trainer sein, dem zugetraut wird, das wankende Schiff wieder voll auf Kurs zu bringen.

Zweifelt Real an Alonso?

Bis dato war die Nachfolge Ancelottis – wann immer er bei Real auch aufhören mag – Xabi Alonso vorhergesagt. Der Leverkusen-Coach soll der große Favorit auf den Trainerposten bei Real sein. Doch an einer Verpflichtung Alonsos soll es derweil mehr und mehr Zweifel geben. Zum einen, weil die Werkself in dieser Saison nicht mehr regelmäßig ihren besten Fußball abrufen kann. Zum anderen, weil eine Verpflichtung von Klopp einen ganz anderen Einfluss hätte, schreibt die „Sport“.

Weitere News:

Wirklich realistisch scheint es nicht, dass Klopp das Abenteuer Red Bull, das er sich bewusst ausgesucht und für mehrere Jahre geplant hat, nach nur sechs Monaten wieder aufgibt. Doch wie sagt man so schön: Im Fußball ist vieles möglich.